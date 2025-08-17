京都発の日本茶スタンド「八十八良葉舎」の3号店「八十八鎌倉」が、2025年8月13日(水)～9月9日(火)まで横浜髙島屋B1「Foodies’ Port2 ドリンクPOPUP」に期間限定出店。抹茶づくしの贅沢かき氷「八十八氷」や、和紅茶レモネード、濃厚抹茶シェイクなど夏にぴったりのメニューが勢揃い。さらに、こだわりの抹茶スイーツも登場します。 贅沢抹茶かき氷「八十八氷」初登場 自家製抹茶練乳や抹茶エ