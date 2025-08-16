タレント中丸雄一（41）が、16日放送のTOKYOMX「サバンナ高橋の、サウナの神さま」（隔週土曜後6・00）にゲスト出演し、東京ドーム公演とグループ解散について語った。中学3年の時に受けたオーディションに合格し、ジャニーズ事務所（現SMILE−UP.）入り。01年に「KAT−TUN」を結成し、09年には東京ドーム8日連続公演という大記録を打ち立てた。「ドームも、スケジュールもMAX連続で取れるのがこれですっていうのが、8日間だ