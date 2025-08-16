機械トラブルにより、国産つまようじが危機に瀕している。【写真】こちらが問題の「つまようじを製造する機械」…買い換えるのは大変なようです河内長野市でつまようじを製造する菊水産業株式会社がポストした「50年位前の機械で、不良率が高くて辛い」との投稿に応援の声が集まった。北海道で白樺の丸太から加工された30cmほどの棒を、つまようじの長さである6cmになるよう5等分するための機械に不具合が発生。目視かつ手作業によ