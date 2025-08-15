ストリングスホテル 名古屋の「鉄板焼 匠」は、“五感”を刺激する鉄板焼レストランです。熟練したシェフが目の前の鉄板で厳選素材を丁寧に調理してくれるので、おいしさはもちろん、ジュージューと焼ける音や香ばしい匂い、食材の色の変化なども堪能できます。好みや予算などに合わせて選べる複数のランチコースとディナーコースの中から、特におすすめのディナーコース「活蝦夷鮑と黒毛和牛の食べ比べコース」をいただいてきたの