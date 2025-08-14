「5週間前は2位にいるとは全く想像していなかった」【MLB】エンゼルス 6ー5 ドジャース（日本時間14日・アナハイム）ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、敵地のエンゼルス戦に「1番・投手」で投打同時出場し、5回途中5安打4失点。復帰後初勝利はならなかった。チームは4連敗で地区首位から転落。デーブ・ロバーツ監督は「（5週間前は）2位にいるとは全く想像していなかった。でも、この状況を招いたのは自分たちだ