新作スマートフォンアプリゲーム『ジャンプ＋ジャンブルラッシュ』が、App StoreとGoogle Playで事前登録の受付を開始した。同作は「少年ジャンプ＋」をゲームアプリ化した作品で、配信は2025年秋ごろが予定されている。「ジャンプラ」のキャラが暴れまわる！ 漫画コマ型タワーオフェンスゲーム『ジャンプ＋ジャンブルラッシュ』は、漫画のコマをモチーフとしたステージを舞台に「ジャンプラ」のキャラクターたちが暴れまわる、漫