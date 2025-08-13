（みやぞん）「澤井ちゃーん！何やってるの？」（澤井 志帆 キャスター）「お久しぶりです」（みやぞん）「僕そこ、おはようございます今そこ泊ってたよ」ここは静岡駅から徒歩10分の「ホテルオーレ・イン」。（澤井 志帆 キャスター）「きょうは、実はここでロケなんですよ」（みやぞん）「なんかやだね」（澤井 志帆 キャスター）「なんでですか」（みやぞん）「荷物も置いたままだからなんかそわ