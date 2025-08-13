みやぞんと静岡でいま注目のスポットを調査「県民でも泊まりたい」静岡の極上ビジネスホテルに潜入
（みやぞん）
「澤井ちゃーん！何やってるの？」
（澤井 志帆 キャスター）
「お久しぶりです」
（みやぞん）
「僕そこ、おはようございます今そこ泊ってたよ」
ここは静岡駅から徒歩10分の「ホテルオーレ・イン」。
（澤井 志帆 キャスター）
「きょうは、実はここでロケなんですよ」
（みやぞん）
「なんかやだね」
（澤井 志帆 キャスター）
「なんでですか」
「荷物も置いたままだからなんかそわそわする」
（澤井 志帆 キャスター）
「ホテルといえばみやぞんさん世界中のホテルを知り尽くしてますよね？」
（みやぞん）
「行ってますよ何十か国のホテルは泊まってますよ」
（澤井 志帆 キャスター）
「そんなみやぞんさんでも満足していただけるホテルが静岡県内にもあるんですよ」
（みやぞん）
「本当ですか？ぼく忖度しないよ？」
静岡県民でも、わざわざ泊りに来たくなるビジネスホテル…。
まずは、みやぞんの静岡での定宿でもある「ホテルオーレ イン」。
2020年開業で静岡県内最大の305部屋を誇り、高級感あふれる和モダンな空間と、お得で大満足なサービスが魅力です。
（みやぞん）
「ここ好きですよ。天然温泉があって。しかも、たまによく大浴場っていうけど、どう考えても小浴場っていうところあるじゃん。でも、ここは違うんで、そういうのがすごいすきですね」
最上階にある大浴場では、敷地内にある源泉から湧き出る天然温泉が楽しめ、露天風呂やサウナと合わせて滞在中は何度でも無料で利用できます。
これだけでも、泊まる価値がありますが…このホテルの最大の魅力は超人気の朝食ビュッフェです。
（みやぞん）
「朝食とかもすごいいい」「朝食は大事…朝食にこれ出るの！？っていうのが驚きです」
（澤井 志帆 キャスター）
「きょうは朝食バイキングの魅力を深堀していきましょう」
（みやぞん）
「いいですね。大事です朝食は」
（澤井 志帆 キャスター）
「さっそく目の前に朝食会場があるので行ってみましょうか」
ここの朝食は、シェフこだわりの和洋中60種類以上のメニューを好きなだけ食べることができます。それも、宿泊者は、なんと無料で楽しめるのです。
（澤井 志帆 キャスター）
「これ見たことありますか？」
（みやぞん）
「ない！」
（澤井 志帆 キャスター）
「パンケーキマシーン。県内でもまだ珍しいらしいです」
（みやぞん）
「海外でもないよ？」
（澤井 志帆 キャスター）
「本当ですか」
このパンケーキマシーン、手をかざすと自動で作り始めて90秒ほどで焼きたてが出てきます。
（みやぞん）
「いいね。朝ちょうどいいサイズだわ」
（澤井 志帆 キャスター）
「そうなんです」
（澤井 志帆 キャスター）
「パンもすごいんです。焼きたてのパンが並ぶ」
（澤井 志帆 キャスター）
「この中だと何がすきですか？」
（みやぞん）
「クロワッサン好きなんで。本当にこだわるねここはね」
他にもおいしそうな料理が並び、どれを食べようか目移りしてしまうほどです。
（澤井 志帆 キャスター）
「どうですか」
（みやぞん）
「いやあもう人生のゴールだね。朝食にこんなに力を入れるってなかなかないですか見栄えとか」
（ホテルオーレ イン 宿泊課 藤浪 彩乃さん）
「大変こちらのメニューにはご好評いただいておりまして。うちのシェフたちが大変頑張っておりますので」
ホテルもかなり力を入れているという朝食ビュッフェですが、中でも注目のベスト3を紹介。
まず一つ目は…「味も鮮度も半端ない！？こだわりのサラダバー」
サラダバーで提供されているレタスは、スーパーなどで販売されている「808FACTORY」を使用。実はホテルと、同じグループ会社なのです。
（みやぞん）
「いっただきまーす。違うね。シャキシャキ感が全然違う。うまみが」
このレタスは管理された工場内で水耕栽培されるため、農薬いらずで、虫や土の付着もありません。
（みやぞん）
「やっぱちがうわ。朝食ちゃんと意識して食べなきゃだめだ。とんでもなくいいところ泊まらせてもらっている」
続いては、先ほど体験した「超レアな全自動マシーンで作る絶品パンケーキ」
（みやぞん）
「自分で焼いたパンケーキ。そうだよね。ほう！拍手もちもちしてしっとりしている」
（ホテルオーレ イン 宿泊課 藤浪 彩乃さん）
「ありがとうございます」
（みやぞん）
「なんちゃってかと思ってたら本気じゃない！？」
（ホテルオーレ イン 宿泊課 藤浪 彩乃さん）
「最近導入したばかりのマシーンになるんですけど、こちらも大変ご好評いただき始めてますね」
（みやぞん）
「すごいな、あれ一台いくら？」
（ホテルオーレ イン 宿泊課 藤浪 彩乃さん）
「そちらは内緒で」
（みやぞん）
「欲しいね家に。家に欲しいんですけど」
（澤井 志帆 キャスター）
「私も欲しいです」
（みやぞん）
「セットしといたら家帰って手かざすだけだもんね」
（ホテルオーレ イン 宿泊課 藤浪 彩乃さん）
「楽ですよね」
（みやぞん）
「これはやるかもよ。はやるかもしれない」
（澤井 志帆 キャスター）
「1家庭1台」
さらにトッピングも魅力のひとつ。味も見た目もアレンジを楽しめて何枚でも食べられそうです。
続いては…「出会いは運命！？あればラッキーな絶品日替わりメニュー。この日、登場したのは“ひつまぶし”のような肉厚のウナギが乗った「ぼくめし」という料理。
（みやぞん）
「ぼくめし！？ぼくが気に入ったとかそういうことですよね。ぼくのめし。いいですねBSとかでやってそうな番組ですよね。ちょっと緩めの」
実はこの「ぼくめし」、静岡の郷土料理で、ウナギの養殖で「木杭」という太い杭のような売り物にならないウナギをまかない飯として食べたのがはじまりといわれています。
（みやぞん）
「うまい。ウナギだ本当。
（ホテルオーレ イン 宿泊課 藤浪 彩乃さん）
「これが無料クオリティー」
（みやぞん）
「全然絶対無料じゃない」
（ホテルオーレ イン 宿泊課 藤浪 彩乃さん）
「シェフが本当にこだわりを持っているので感動してもらえたらとてもうれしいと思います」
お得なサービスは朝食だけではありません。
朝食会場でもあるラウンジでは、チェックイン後にはコーヒーやソフトドリンクが無料で楽しめるほか、夜は、なんとホテルオリジナルのカレーライスが無料でいただけるのです。
（みやぞん）
「はいおいしい。うまみの甘みがあるよ。うまいでいいか」
（ホテルオーレ イン 宿泊課 藤浪 彩乃さん）
「それが一番かと」
（みやぞん）
「食べてもらうしかないか」
（ホテルオーレ イン 宿泊課 藤浪 彩乃さん）
「このカレーが人気すぎてなくなっちゃうんですよね。こちらに関しては数量限定で用意しているもので、日によってすぐ終わってしまうこともありますね」
（みやぞん）
「無料ですもんね終わるでしょう」
多くの無料サービスが楽しめる「ホテルオーレイン」。その快適さから中には徒歩圏内に住む人も泊りに来るそうです
（ホテルオーレ イン 宿泊課 藤浪 彩乃さん）
「リピーター様ですと1週間に1回はお越しになるイメージで」
（澤井 志帆 キャスター）
「ずばり一泊いくらぐらいですか？」
（ホテルオーレ イン 宿泊課 藤浪 彩乃さん）
「時期にもよりますがおひとり様6250円～」
（みやぞん）
「温泉代で二千いくらとか三千円とるとこあるよ食事代だけで3千円とるとこあるよ、泊まる代金だけで11万円のとこあるよ。そう考えたらもう意味分かりませんよ」
静岡県民でも泊まりたくなるビジネスホテルは他にも。
（澤井 志帆 キャスター）
「さあ、おすすめしたいホテルもう一つあります。
（みやぞん）
「なんでしょうか」
（澤井 志帆 キャスター）
「それがこちら。私たちの後ろにあります『くれたけインプレミアム静岡アネックス』」
（みやぞん）
「なるほどね」
続いても静岡駅から徒歩10分の「くれたけインプレミアム静岡アネックス」。ここにも思わず泊まりたくなる驚きの秘密が盛りだくさん。
（みやぞん）
「うわあ」「おいしい」「今まで食べたなかでナンバーワン」
みやぞんも感激した衝撃のサービスとは？その中身は、あす14日詳しくお伝えします。
（みやぞん）
「全然泣いてないじゃない」