「いろいろ上手くいっていない。まだ手探りでやっている感覚です」新境地開拓へ、20歳の前に壁が立ちはだかっている。湘南ベルマーレからは、様々な選手がコンバートの末に飛躍を遂げてきた。昨年は鈴木淳之介（現・コペンハーゲン）が山口智監督の下で攻撃的MFからCBに転身し才能を開花させた。者貴裁政権下の2017年には、ウイングバックからCBとなった山根視来（現・ロサンゼルス・ギャラクシー）や、CBからウイングバ