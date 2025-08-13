コンバートでブレイクなるか。湘南の石井久継が新境地での活躍を誓う「自分にしかできないプレーを出していきたい」
「いろいろ上手くいっていない。まだ手探りでやっている感覚です」
新境地開拓へ、20歳の前に壁が立ちはだかっている。
湘南ベルマーレからは、様々な選手がコンバートの末に飛躍を遂げてきた。昨年は鈴木淳之介（現・コペンハーゲン）が山口智監督の下で攻撃的MFからCBに転身し才能を開花させた。者貴裁政権下の2017年には、ウイングバックからCBとなった山根視来（現・ロサンゼルス・ギャラクシー）や、CBからウイングバックとなった杉岡大暉（現・柏レイソル）ら、後にA代表を経験した選手が成長への足掛かりを築いた。
そして今季、また新たなポジションへチャレンジしている若者がいる。U-20日本代表で主軸を務めるFW石井久継だ。
石井は昨季、主に３−５−２の２トップの一角やインサイドハーフでプレー。世代別代表では４−２−３−１のトップ下かサイドハーフを主戦場としており、持ち前のテクニックを活かした突破や周囲を活かすプレーを得意としている。
今季もキャンプから中央寄りのポジションで準備してきたが、２トップでは鈴木章斗や福田翔生（７月にブレンビーへ完全移籍）、ルイス・フェリッピ、小田裕太郎ら、インサイドハーフでは小野瀬康介や平岡大陽、池田昌生らとの競争に勝ちきれず、ここまでリーグ戦のスタメンはゼロ。メンバー外の試合も増えていた。
そんななか、練習試合で新たな役割を託される。これまで経験のなかった左ウイングバックで出場。２トップやインサイドハーフと並行して準備を進め、７月５日のJ１第23節・ヴィッセル神戸戦（０−４）と８月10日の25節・柏レイソル戦（０−２）で、新境地で途中出場した。
石井自身は、左ウイングバック起用について次のように捉えている。
「僕は爆発的な力があるわけではない。それでもここで起用されるということは、他の選手とは違う良さを出してほしい意図があると解釈しています。自分の持ち味は前を向けるところや時間を作るプレー、チャンスメイクの部分なので、外からの仕掛けだけでなく、中の選手とも絡みながら独自の色を出したい」
意気込む一方、やはり攻守で難しさも感じているようだ。
「過去２試合（神戸戦と柏戦）はどちらも負けている展開での途中出場でした。攻撃的な部分を求められての起用だと思いますが、僕が単独で仕掛けて、もし奪われてしまったら、また守備でチームの負担が増えてしまう。ですので仕掛けるのではなく、少し落ち着かせるようなプレーを選びました。判断が間違っていたとは思いませんが、もう少し攻撃的にも振舞えたのかなと。守備も求められる局面が多いし、体力面も含めやるべき仕事はかなりあります」
今季、湘南の左ウイングバック事情は開幕から主軸を担った畑大雅が７月にシント＝トロイデンへ完全移籍。同ポジションにアルビレックス新潟から太田修介を補強し、すぐにフィット。石井に加え、高卒１年目の石橋瀬凪も存在感を高めつつある、といった状況だ。
畑が退団したとはいえ、左ウイングバックだけを見れば選手の質と量はまずまずなように見える。ただ、湘南は現在17位に沈んでおり、新風が必要だ状況とも言える。石井が自らの殻を破り、新たなポジションで「自分にしかできないプレー」を発揮できれば、チームの調子も上向くかもしれない。
覚悟を持ってチャレンジする77番に注目だ。
取材・文●岩澤凪冴（サッカーダイジェスト編集部）
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ サカダイ選手名鑑で集計！「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」TOP20を一挙紹介
新境地開拓へ、20歳の前に壁が立ちはだかっている。
湘南ベルマーレからは、様々な選手がコンバートの末に飛躍を遂げてきた。昨年は鈴木淳之介（現・コペンハーゲン）が山口智監督の下で攻撃的MFからCBに転身し才能を開花させた。者貴裁政権下の2017年には、ウイングバックからCBとなった山根視来（現・ロサンゼルス・ギャラクシー）や、CBからウイングバックとなった杉岡大暉（現・柏レイソル）ら、後にA代表を経験した選手が成長への足掛かりを築いた。
石井は昨季、主に３−５−２の２トップの一角やインサイドハーフでプレー。世代別代表では４−２−３−１のトップ下かサイドハーフを主戦場としており、持ち前のテクニックを活かした突破や周囲を活かすプレーを得意としている。
今季もキャンプから中央寄りのポジションで準備してきたが、２トップでは鈴木章斗や福田翔生（７月にブレンビーへ完全移籍）、ルイス・フェリッピ、小田裕太郎ら、インサイドハーフでは小野瀬康介や平岡大陽、池田昌生らとの競争に勝ちきれず、ここまでリーグ戦のスタメンはゼロ。メンバー外の試合も増えていた。
そんななか、練習試合で新たな役割を託される。これまで経験のなかった左ウイングバックで出場。２トップやインサイドハーフと並行して準備を進め、７月５日のJ１第23節・ヴィッセル神戸戦（０−４）と８月10日の25節・柏レイソル戦（０−２）で、新境地で途中出場した。
石井自身は、左ウイングバック起用について次のように捉えている。
「僕は爆発的な力があるわけではない。それでもここで起用されるということは、他の選手とは違う良さを出してほしい意図があると解釈しています。自分の持ち味は前を向けるところや時間を作るプレー、チャンスメイクの部分なので、外からの仕掛けだけでなく、中の選手とも絡みながら独自の色を出したい」
意気込む一方、やはり攻守で難しさも感じているようだ。
「過去２試合（神戸戦と柏戦）はどちらも負けている展開での途中出場でした。攻撃的な部分を求められての起用だと思いますが、僕が単独で仕掛けて、もし奪われてしまったら、また守備でチームの負担が増えてしまう。ですので仕掛けるのではなく、少し落ち着かせるようなプレーを選びました。判断が間違っていたとは思いませんが、もう少し攻撃的にも振舞えたのかなと。守備も求められる局面が多いし、体力面も含めやるべき仕事はかなりあります」
今季、湘南の左ウイングバック事情は開幕から主軸を担った畑大雅が７月にシント＝トロイデンへ完全移籍。同ポジションにアルビレックス新潟から太田修介を補強し、すぐにフィット。石井に加え、高卒１年目の石橋瀬凪も存在感を高めつつある、といった状況だ。
畑が退団したとはいえ、左ウイングバックだけを見れば選手の質と量はまずまずなように見える。ただ、湘南は現在17位に沈んでおり、新風が必要だ状況とも言える。石井が自らの殻を破り、新たなポジションで「自分にしかできないプレー」を発揮できれば、チームの調子も上向くかもしれない。
覚悟を持ってチャレンジする77番に注目だ。
取材・文●岩澤凪冴（サッカーダイジェスト編集部）
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ サカダイ選手名鑑で集計！「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」TOP20を一挙紹介