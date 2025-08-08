◇アジアカップ1次リーグB組日本70ー78イラン（2025年8月8日サウジアラビア・ジッダ）バスケットボール男子日本代表（世界ランク21位）は、アジアカップ1次リーグB組の2戦目でイラン（同28位）と対戦。最終Qに富永啓生（24＝レバンガ北海道）が5ファウルで退場した。チームも接戦に競り負けて今大会初黒星を喫した。最終Qに悪夢が待っていた。前半から5本の3Pシュート含む17得点と大暴れしていた富永。しかしファウル