セブン‐イレブン・ジャパンは、8月に向けて「冷たい麺」の商品開発を進め、地域ごとの嗜好に合わせた商品を展開する。8月1日に、本社で説明会を開き、商品本部地区MD統括部の鷲野博昭統括マネジャーらが説明した。昨今の米の高騰の影響もあり、「調理麺」の中食市場は1兆円超規模へと拡大(日本惣菜協会調査)、コロナ前の2019年から5年で47%増加している。うどんにおいては、セルフ式専門店も活況で伸長している。セブン-イレブン･