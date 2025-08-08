ここ数年、ジャニー喜多川氏の長年にわたる性加害問題を皮切りに、芸能界における権力勾配を利用した性加害の問題が立て続けに報じられている。内閣府の「男女間における暴力に関する調査」（2020年度、全国18歳以上59歳以下の男女5,000人が対象）によると、女性の約14人に1人は無理やりに性交等をされた経験があるという。加害者は交際相手、配偶者、職場の関係者など、8割以上が知り合いによる犯行で、知らない人からの被害はお