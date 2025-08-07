『Jリーグの今』を伝えるJ論チャンネル。今回は・竹内松裕さん「秋田サッカーレポート」・藤原裕久さん「長崎サッカーマガジン「ViSta」」の2名が集合し『ブラウブリッツ秋田、2025シーズン後半戦展望』について語る動画となります。◯関連LIVE・追い上げの夏、巻き返しの夏。J2番記者座談会ライブ【長崎×秋田×山口】﻿