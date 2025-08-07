東京・あきる野市のコンビニで男性店員に対し、「殺すぞ」などと脅して土下座を強要し、けがをさせたとして、38歳の男が逮捕されました。傷害などの疑いで逮捕されたのは、東京・あきる野市の会社役員・私市浩樹容疑者（38）です。私市容疑者は先月6日の未明に、コンビニの男性店員2人に対して「お前、さらって埋めるぞ」「謝罪しろ、殺すぞ」などと脅し、土下座を強要。「土下座はこうだろ」と言いながら1人の店員の首を掴むなど