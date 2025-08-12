ニューストップ > IT 経済ニュース > 既婚者マッチングでママ友探し？ PR企画 コラボニュース 既婚者マッチングでママ友探し？ 2025年8月12日 9時50分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 既婚者のためのマッチングサービス「カドル(Cuddle)」に新機能が登場した 同性同士のマッチング機能で、「同じ趣味のママ友」などの友人探しが可能に 実際の利用者からは「心の支えになる出会いができた」などの声が上がる ◆既婚者マッチングサービス「カドル(Cuddle)」 記事を読む おすすめ記事 マクドナルド「ハッピーセット」混乱、今後の対応を公表 「ハッピーセットの原点に立ち戻り、いまいちど各種施策を見直し」 2025年8月11日 20時12分 広陵の騒動「SNSのせい」に広島市議が異議「学校側が被害者ポジション」「オールドメディアの利害が一致」指摘 2025年8月11日 18時56分 カズレーザーと電撃婚の二階堂ふみ、“元彼”星野源へのアプローチにも見られた“共通点”とは 2025年8月11日 16時54分 『あんぱん』の“毒親役”に視聴者イライラでも「代表作になる」松嶋菜々子が中だるみ解消 2025年8月12日 6時0分 「意味不明過ぎる」東洋大疑惑の市長 突然、沈黙破って事実公開すると宣言→ＳＮＳに奇妙ＬＩＮＥスクショ ネット「わかり難い」「卒業証書出せ」 2025年8月11日 18時24分