アートもフードも並ぶ「EDITION SEE? 南京町店」「EDITION SEE? 南京町店」があるのは、JR元町駅から徒歩2分ほどの場所。神戸を代表する観光スポット、中華街・南京町の広場からもすぐの立地です。10年以上中国で事業を営んでいたオーナーの山田路也さんが、コロナ禍を機に地元・神戸へ。何か新しい事業をと考えたときに、中国で出会った友人たちがアートに魅了されていたこと、その影響で自身もアートにふれアートの喜びを知った