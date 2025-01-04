2025年一発目となる、1月8日放送のフジテレビ系『週刊ナイナイミュージック』にて、人気企画「やべっち寿司」が7年ぶりに完全復活を遂げた。 写真：懐かしのやべっち寿司にて。常連さんの姿も！ ■『2024 FNS歌謡祭』第1夜の舞台裏にてやべっち寿司開店 2024年12月4日に開催れた『2024 FNS歌謡祭』第1夜の舞台裏にて開店していた「やべっち寿司」。「やべっち寿司」とは、かつて平成のお茶の間を笑顔にしたバラエティ番組