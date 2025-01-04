新ゲーミングスマホ「REDMAGIC 10 Pro（型番：NX789J）」が登場！ZTE傘下のNubia Technology（以下、nubia）は3日（現地時間）、同社が展開するゲーミングブランド「REDMAGIC」における次期ゲーミングスマートフォン（スマホ）「REDMAGIC 10 Pro（型番：NX789J）」を発表しています。グローバル市場にて順次販売され、アメリカやカナダでは2024年12月18日（水）に発売されるとのこと。販売されるモデルは内蔵メモリー（RAM）や内蔵