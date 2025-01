新ゲーミングスマホ「REDMAGIC 10 Pro(型番:NX789J)」が登場!

ZTE傘下のNubia Technology(以下、nubia)は3日(現地時間)、同社が展開するゲーミングブランド「REDMAGIC」における次期ゲーミングスマートフォン(スマホ)「REDMAGIC 10 Pro(型番:NX789J)」を発表しています。グローバル市場にて順次販売され、アメリカやカナダでは2024年12月18日(水)に発売されるとのこと。



左からShadow、Moonlight、Dusk 左からShadow、Moonlight、Dusk

2G GMS: Band 2/3/5/8

3G W-CDMA: Band 1/2/4/5/6/8/19

4G LTE: Band 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20

/26/28A/28B/34/38/39/40/41/42/66

5G NR: n77/n78/n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n66/n71

販売されるモデルは内蔵メモリー(RAM)や内蔵ストレージ、本体色によって複数あり、アメリカにおける価格は12GB RAM+256GBストレージのShadowが649ドル(約102,000円)、16GB RAM+512GBストレージのMoonlightおよびDuskが799ドル(約126,000円)、24GB RAM+1TBストレージのDuskが999ドル(約157,000円)となっており、発売日前日までに予約・購入すると早期購入特典として30ドル(約5,000円)割引となるということです。また早期購入特典には「REDMAGIC Elite ステッカー」や「Mora グッズ」も付属するとしています。さらに専用ケース「REDMAGIC 10 Series Protective Case」が19.90ドル(約3,100円)、外付けファン「REDMAGIC VC COOLER 5 Pro」が59ドル(約9,300円)、ゲームコントローラー「REDMAGIC Cyber Gamepad」が79.90ドル(約12,600円)で販売されています。その他、発表当初は日本における販売については明らかにされていませんでしたが、その後、日本向け公式X(旧:Twitter)アカウント( @REDMAGIC_JP )にて日本での発売が決定したことが案内され、日本向け公式Webサイトにて詳細情報を後日公開するとして発売日などの情報がいち早く通知されるメールアドレス登録が行われています。なお、日本向け製品についてはこれまで通りに日本における認証(いわゆる「技適」など)を取得して販売される見込みです。REDMAGIC 10 Proはnubiaが展開しているゲーミングブランドのREDMAGICにおける最新ゲーミングスマホで、最新の3nmプロセス(第2世代)で製造されたハイエンド向けQualcomm製チップセット(SoC)「Snapdragon 8 Elite Mobile Platform」(以下、Snapdragon 8 Elite)を搭載し、より高い性能を備えており、特にSnapdragon 8 Eliteは新たにQualcommが開発した次世代カスタムCPU「Qualcomm Oryon CPU」を搭載した初めてのSnapdragonシリーズの製品となり、これまでの「Snapdragon 8 Gen *」といった名称から変更されてかなり性能が向上しています。実際にSnapdragon 8 Eliteを搭載している他の製品はベンチマークにて従来の製品よりもかなり高いスコアを出しており、REDMAGIC 10 Proもベンチマークアプリ「Geekbench 6」ではCPUのシングルコアで3200前後、マルチコアで10000前後、GPUで25000前後と、前機種のREDMAGIC 9S Proの結果(CPUのシングルコアで2200前後、マルチコアで7000前後、GPUで15000前後)と比べてかなり高くなっており、REDMAGIC 10 Proでは既存機種よりもCPUで45%、グラフィックスで40%のパフォーマンス向上を実現し、非常にスムーズで高解像度のゲームプレイを可能にするとしています。またRAMもLPDDR5X Ultraを採用してバッテリーを消耗させることなく伝送速度を13%向上させた上で消費電力を30%も削減し、ストレージもUFS 4.1 Proを採用し、REDMAGICの独自技術を組み合わせることによって読み取り速度が3%、書き込み速度が10%も高速化され、シームレスなマルチタスクと読み込み時間の短縮が実現されているとのこと。さらにQualcommと共同開発したAIを搭載したREDMAGIC初のチップ「Red Core R3」も搭載し、ダブルフレーム挿入や2Kアップスケーリング、AI駆動の安定化によりビジュアルに革命をもたらし、スマートな電力および熱管理により最高のパフォーマンスを保証します。外観は従来通りのアンダーディスプレイカメラ(UDC)のフロントカメラとフラットリアカメラによるフルフラットデザインを採用しており、画面の縁(ベゼル)はAndroid搭載スマホで最も狭いわずか1.25mm、フレーム幅もわずか0.7mmで、画面占有率は95.3%に達し、画面は切り欠きのないアスペクト比9:20の縦長な約6.853インチFHD+(1216×2688ドット)LTPO AMOLED(有機EL)ディスプレイ(約430ppi)と世界初の1.5K Infinity Displayとなり、パネルはBOE製で最大144Hzリフレッシュレートや最大2500Hzタッチサンプリングレート(平均960Hz)、明るさ最大2000nits、色深度30bitカラー、色域DCI-P3 100%、色精度△E<1となっています。カメラは以下の構成となっており、リアカメラのメインとなる広角カメラはOmniVision製の1/1.5型「OV50E」センサーとより鮮明な7Pレンズ、安定性のための光学手ぶれ補正(OIS)、強化された画像アルゴリズム、反射防止のためのAPLコーティングによってあらゆるシーンを詳細に撮影でき、超広角カメラも歪み補正アルゴリズムによって妥協することのないウルトラワイド撮影が可能となっています。また音響面では1.6ccサウンド チャンバーを備えた1115Kデュアルステレオスピーカーが実現する非常にクリアな臨場感が溢れるサウンドが実現され、DTS:X UltraやQualcomm Snapdragon Soundによって強化された拡張可能なオーディオ体験を提供します。<フロントカメラ>・約1600万画素CMOS(1/3.06型、1.12μm、第2世代UDC)+広角レンズ(F2.0)<リアカメラ>・約5000万画素CMOS(1/1.5型、1.0μm、4in1、PDAF)+広角レンズ(F1.9、OIS)・約5000万画素CMOS(1/2.88型、0.61μm、4in1)+超広角レンズ(F2.2)・約200万画素CMOS+マクロレンズ(F2.4)背面パネルはガラス素材、側面などのフレームはアルミニウム素材で、冷却用ファンが内蔵され、520Hzの感圧センサーによるタッチキー「ショルダートリガー」を搭載しており、ガラス製なので汗に強く、グリップ力が向上してタッチ感度が10%向上し、精度とスピードが融合したことによってMOBAやFPSなどのゲームで遅延ゼロと優れたコントロールを実現します。さらにSmartcastを使えば、120fpsでワイヤレスで大画面に表示でき、ゲームを高品質かつ低遅延で楽しむことができます。また要求の厳しいゲームプレイ中に効果的に熱を制御するために設計された多層熱ソリューションとなる冷却システム「REDMAGIC ICE-X」を搭載し、冷却技術の大きな飛躍をもたらす画期的な合金ベースの固体液体金属技術によって高温にさらされた後でも動作可能な状態を維持できるほか、1万2000mmの巨大なベイパーチャンバー(VC)によって熱がより速く放散されて本体の温度が下がり、10%高速化した2万3000rmpの空冷ファン(58枚羽)で激しいゲームセッション中に究極の温度制御を実現しています。主な仕様は7050mAhバッテリーや最大100W急速充電、USB Type-C端子(USB 3.2 Gen 2、OTG、Display Port)、3.5mmイヤホンマイク端子、顔認証、画面内指紋認証、加速度センサー、ジャイロセンサー、近接センサー、環境光センサー、電子コンパス、センサーハブ、Wi-Fi 7に対応したIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be準拠(2.4および5、6GHz)の無線LAN、Bluetooth 5.4、NFC Type A/B、マイク×3、位置情報取得(デュアルバンドA-GNSS:GPS、GLONASS、Galileo、BeiDou、QZSS、NaviICなど)。携帯電話ネットワークは5G NR方式のNSAおよびSAをサポートし、対応周波数帯は以下の通りで、SIMはnanoSIMカード(4FF)スロットが2つのデュアルSIMデュアルVoLTE(DSDV)に対応しており、新たに360° Antennaやエレベーターモードなどを搭載することによってより安定して高速な通信が可能となっているとのこと。OSはAndroid 15ベースの独自ユーザーインターフェース「REDMAGIC OS 10.0」をプリインストール。サイズは約163.42×76.14×8.9mm、質量は約229g。同梱本はREDMAGIC 10 Pro本体のほか、クリア保護ケース、電源アダプター、Type-C データケーブル、SIMピン、取扱説明書となっています。

記事執筆:memn0ck

