アダルト動画配信サイトとして有名な「Pornhub」は、「アダルトサイト閲覧時に年齢確認を義務づける法律」に反対しており、同種の法律を制定した州からのアクセスをブロックしています。2024年末までにブロックした州の数は17に上り、いわゆる「南部」諸州がほぼブロックされた状態となっています。Pornhub Is Now Blocked In Almost All of the U.S. Southhttps://www.404media.co/pornhub-is-now-blocked-in-almost-all-of-the-u