アダルト動画配信サイトとして有名な「Pornhub」は、「アダルトサイト閲覧時に年齢確認を義務づける法律」に反対しており、同種の法律を制定した州からのアクセスをブロックしています。2024年末までにブロックした州の数は17に上り、いわゆる「南部」諸州がほぼブロックされた状態となっています。Pornhub Is Now Blocked In Almost All of the U.S. South

https://www.404media.co/pornhub-is-now-blocked-in-almost-all-of-the-u-s-south/Pornhub is now blocked in these 17 US stateshttps://www.thepinknews.com/2025/01/02/pornhub-us-states-blocked/The New Year Is Here: What Laws Are Going Into Effect In 2025? - One America News Networkhttps://www.oann.com/newsroom/the-new-year-is-here-what-laws-are-going-into-effect-in-2025/Pornhubによるアクセスブロック措置のきっかけは2023年1月1日、ルイジアナ州で「公開・配布しているコンテンツの一部が未成年者に有害なものであるウェブサイトを運営する団体は、ユーザーの年齢確認を行うための合理的措置を導入しない限り、責任を負うことになる」という法律が施行されたことです。「未成年に有害なもの」を同法は「淫らな興味に訴えるもの」と定義した上で、具体的にはパーツとして「陰毛、肛門、外陰部、性器、または女性の乳首」、行為として「乳房・乳首・尻・肛門・性器への接触・愛撫、性交、自慰、同性愛、獣姦、口腔性交、むち打ち、排便、露出、その他の性的行為」が挙げられています。Pornhubはこの法律を守って年齢認証システムを導入しましたが、ユーザーは海賊版サイトへ逃げてしまってトラフィックが約80%も減少する事態が発生。このため、2023年5月にユタ州で同様の法律が施行された際には、法を順守するプラットフォームが割を食う状況に異議を唱え、真の解決法が提示されるまでアクセスをブロックする方針に切り替えました。Pornhubがユタ州からのアクセスを全面ブロック - GIGAZINE以後、同様の「プラットフォームに対して年齢確認を義務づける法律」ができるごとに、Pornhubは当該州からのアクセスをブロックしています。ブロックされた州はバージニア州、モンタナ州、ノースカロライナ州、アーカンソー州、ユタ州、ミシシッピ州、テキサス州、ネブラスカ州、アイダホ州、カンザス州、ケンタッキー州、インディアナ州、アラバマ州、オクラホマ州、フロリダ州、テネシー州、サウスカロライナ州で17州に上ります。また、ジョージア州でも2025年7月に同様の法律が可決される見通しとなっています。ニュースサイトの404mediaの作成した地図が以下のもので、Pornhubがアクセスをブロックしている州が黒く塗られており、ブロックされることになるであろうジョージア州が灰色に塗られています。オレンジ色のルイジアナ州は年齢確認のためIDを必要とする州です。以下の地図は、いわゆる「南部」と呼ばれる州を示したもの。濃い色で塗られた部分が一般に「南部」に含まれ、斜線部は南部に含まないこともある部分です。上の地図と見比べると、Pornhubがほぼ「南部」からのアクセスをブロックしてることがわかります。なお、「年齢確認法」は拡大する一方というわけではなく、アリゾナ州のケイティ・ホッブス知事は2024年4月に当該法案への署名を行わず却下しています。HB2586_Veto_Letter | DocumentCloudhttps://www.documentcloud.org/documents/24537685-hb2586_veto_letter/