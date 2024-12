【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「この日のライブにしかない空気感をあらためて劇場で楽しんでいただけたら嬉しいです!」(yama) yamaの全国ツアー『yama “the meaning of life” TOUR 2024』より、東京・LINE CUBE SHIBUYA公演を完全収録したライブフィルム『yama “the meaning of life” TOUR 2024 at LINE CUBE SHIBUYA』が、2025年3月に東京と大阪にて2日間にわたり映画館で限定上映されることが決定し