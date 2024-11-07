令和のあざと女王・森香澄が、さまざまな企画に体を張って挑戦していく番組『森香澄の全部嘘テレビ』。11月6日（水）放送の同番組では、森香澄がコメンテーターに挑戦した。【映像】「実は私も風呂キャンセル界隈なんです」と“コメンテーター”森香澄が発言した理由今回は、森にコメンテーターの仕事が来るかもしれないので、とスタッフからの持ち込み企画。さまざまな話題にコメンテーターとしてコメントするという企画提案に「