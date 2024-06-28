実業家の与儀大介氏が2024年6月27日、妻である元ものまねタレント・おかもとまりさんの「宗教団体設立」騒動についてブログで言及し、ネットユーザーを批判した。「日本語ヘタなのかな？」おかもとさんは26日にブログで「宗教団体設立のお知らせ」として、「名称：まりまり宗教目的：好きな人の守護霊になれる」などと説明した。この話題は、ネットニュースなどで拡散されたが、27日のブログで「私、昨日は、賭けをしました」と