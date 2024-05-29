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星野源、憶測巡る誹謗中傷に恐怖「日本中から憎悪を向けられた感覚に」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 星野源が28日深夜のラジオで、ネット上の憶測を巡る誹謗中傷に言及した
  • 「事実が一つもないことで日本中から憎悪を向けられた感覚になった」と吐露
  • 妻や周囲の人が「辛い思いしてるだろうなと思うと本当に悲しかった」とした
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