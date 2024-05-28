ロシア軍のミサイル攻撃を受け、両親を失った１０歳のミコラ・グルシュコ君/CNNウクライナ東部（ＣＮＮ）ウクライナ東部ドネツク州ポクロフスクで自宅がロシア軍のミサイル攻撃を受け、両親を失った少年が、カメラの前で当時の状況を振り返った。「これからどうやって生きていけばいいのか」と、亡き両親に問い掛けた。ミコラ・グルシュコ君（１０）は最初、夢を見ているのかと思った。自宅の窓が吹き飛ばされ、弾頭が音を立てて飛