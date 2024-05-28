Image: Anker Japan うーわ、またカッコいいの出たな！皆さんイヤホンって何基準で選んでます？ 価格？ 音質？ 機能？ ブランド？ デザイン？まぁ、人によって目指す理想のイヤホンは違うと思いますが、多様に広がる選択肢の中で、デザインやコスパを求めるなら検討したいイヤホンが、Anker（アンカー）から出ました。シュッとしたスタイリッシュ。リップスティック型のケースが特徴の「So