米国メディア「クラッチポインツ」は６日（日本時間７日）、「ドジャースが次の日本人スターと契約しないかもしれない一つの理由」という記事を掲載。将来的なメジャー挑戦を表明しているロッテ・佐々木朗希投手（２２）について気になる情報を報じた。「佐々木朗希は２０２４年シーズン終了と同時にポスティングされる可能性がある。そうなればドジャースを含む多くの球団が興味を示すだろう。ロサンゼルス（ドジャース）は確か