ロシアの中央選挙管理委員会は18日、プーチン大統領が当選を確実にした今回の大統領選挙の投票率が77.44％で、過去最高だったと明らかにしました。ロシア中央選管のパムフィロワ委員長は18日、現地時間18日午前10時の時点で、大統領選挙の投票率が77.44％となり、ソ連崩壊後のロシアとなって以降、過去最高を記録したと発表しました。前回の2018年から10ポイント近く上昇しています。要因として、投票期間を3日間としたことや初め