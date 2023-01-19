半導体不足などにより受注停止ホンダは、新型シビック・タイプRの一時受注停止を同社公式ウェブサイトを通じて発表した。【画像】新車転売車両も【ホンダ・シビック・タイプR】全186枚新型シビック・タイプRは、2022年7月にスタイリングを世界初公開、2022年9月より発売された。フェンダーアウターとリアドアがタイプR専用に設計されるとともに、ロー＆ワイドフォルムとグラマラスなリアフェンダーによって地を這うレーシングカ
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