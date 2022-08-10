インターネット上で人々が現実世界と同様に様々に活動する巨大な仮想空間「メタバース」。日本でもこの分野への参入が相次いでいる。 【あわせて読みたい】大和ハウスが業界初の「メタバース住宅展示場」、〝一生の買い物〟住宅購入もネットの時代へ 「メタバースには非常に大きな可能性がある。メタバース内で金融ビジネスを発展させていきたい」│。7月下旬、VR（仮想現実）イ