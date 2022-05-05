北海道・知床半島沖で観光船が沈没した事故で、発生翌日から協力していた地元の漁船の専従捜索が5日で最後となる。北海道・斜里町のウトロ漁港から、出口日菜穂記者が中継でお伝えする。ウトロ漁港では5日も、午前6時前に地元の漁業関係者およそ30人が4隻の漁船に乗り込み、行方不明者の捜索に向かった。「KAZU I」の事故のあと、地元の漁業関係者は海上保安庁の要請を受け、天候の許す限り捜索に協力してきた。ただ、地元ではサケ