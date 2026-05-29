lgram公式LINEが3,000人到達｜インスタグラム自動化ツール
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350619/images/bodyimage1】
Instagram自動化ツール「エルグラム」（提供：株式会社ミショナ）のLINE公式アカウントが、友だち数3,000人規模へ拡大。インスタ集客や売上アップに役立つノウハウ、新機能情報を配信中です。
株式会社ミショナ（本社：福岡県福岡市、代表：鈴木隆宏）が運営する「エルグラム」のLINE公式アカウントの友だち数が、2026年5月9日（土）に3,000人を突破しました。
今後もInstagram運用に役立つ情報の配信を継続してまいります。
??エルグラムLINE公式について
本アカウントでは、Instagram運用に役立つ最新情報や活用事例、キャンペーン情報などを定期的にお届けしています。
LINEの活用により、利用者の皆さまにとって情報をより身近に受け取っていただける環境を整備。友だち追加後、すぐに役立つコンテンツや限定特典が受け取れます。
??主な配信内容
・最新のアップデート情報
・ Instagram運用のヒントやノウハウ
・成功事例や活用のアイデア
??エルグラム公式アカウントに登録する利点
【Instagram運用ノウハウを入手】
Instagramでの集客や売上向上に役立つ運用ノウハウを定期的に受け取れます。実践的な施策を即座にアカウント運用へ反映できるのが大きなメリットです。
【エルグラムの最新情報をいち早くキャッチ】
インスタ拡張ツール「エルグラム」の新機能やアップデート情報をタイムリーにお届け。常に最新の状態でツールを活用できるよう、効果的な運用をサポートします。
【ビジネス活用をサポート】
エルグラムのLINE公式アカウントでは、業務効率化につながるヒントを提供。Instagramを活かしたビジネス展開を後押しします。
今後も、LINEのリアルタイム性を活かし、Instagram施策と連動したキャンペーンを展開します。利用者満足度を高めるコンテンツ充実に努める方針です。
エルグラム公式アカウントは、下記よりご登録いただけます。
友だち追加リンク：https://go.lmes.jp/landing-qr/1660872170-ydNY6LXx?uLand=smVVtc
??エルグラムとは
エルグラムは、Meta社公式APIを活用したInstagram自動化ツールです。
製造業・小売業・サービス業・クリエイターなど、さまざまな業種に多彩な機能を提供し、Instagram運用の効率化を実現します。
▼主な機能
・投稿、ライブ配信へのコメント自動応答
・DMの自動返信、一括配信
・アンケートの作成、実施
・商品の販売～決済
??お問い合わせ方法
システムの詳細や導入方法については「エルグラムマニュアルサイト」でご案内しています。
以下のリンク内の各種窓口からお気軽にお問い合わせください。
https://lgram.jp/manual/contact/
??エルグラム公式HP
エルグラムは、以下のリンクからご利用いただけます。
まずは無料でお試しいただけるフリープランもご用意していますので、ぜひご体験ください。
https://lgram.jp/?dreamnews
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配信元企業：株式会社ミショナ
Instagram自動化ツール「エルグラム」（提供：株式会社ミショナ）のLINE公式アカウントが、友だち数3,000人規模へ拡大。インスタ集客や売上アップに役立つノウハウ、新機能情報を配信中です。
株式会社ミショナ（本社：福岡県福岡市、代表：鈴木隆宏）が運営する「エルグラム」のLINE公式アカウントの友だち数が、2026年5月9日（土）に3,000人を突破しました。
今後もInstagram運用に役立つ情報の配信を継続してまいります。
本アカウントでは、Instagram運用に役立つ最新情報や活用事例、キャンペーン情報などを定期的にお届けしています。
LINEの活用により、利用者の皆さまにとって情報をより身近に受け取っていただける環境を整備。友だち追加後、すぐに役立つコンテンツや限定特典が受け取れます。
??主な配信内容
・最新のアップデート情報
・ Instagram運用のヒントやノウハウ
・成功事例や活用のアイデア
??エルグラム公式アカウントに登録する利点
【Instagram運用ノウハウを入手】
Instagramでの集客や売上向上に役立つ運用ノウハウを定期的に受け取れます。実践的な施策を即座にアカウント運用へ反映できるのが大きなメリットです。
【エルグラムの最新情報をいち早くキャッチ】
インスタ拡張ツール「エルグラム」の新機能やアップデート情報をタイムリーにお届け。常に最新の状態でツールを活用できるよう、効果的な運用をサポートします。
【ビジネス活用をサポート】
エルグラムのLINE公式アカウントでは、業務効率化につながるヒントを提供。Instagramを活かしたビジネス展開を後押しします。
今後も、LINEのリアルタイム性を活かし、Instagram施策と連動したキャンペーンを展開します。利用者満足度を高めるコンテンツ充実に努める方針です。
エルグラム公式アカウントは、下記よりご登録いただけます。
友だち追加リンク：https://go.lmes.jp/landing-qr/1660872170-ydNY6LXx?uLand=smVVtc
??エルグラムとは
エルグラムは、Meta社公式APIを活用したInstagram自動化ツールです。
製造業・小売業・サービス業・クリエイターなど、さまざまな業種に多彩な機能を提供し、Instagram運用の効率化を実現します。
▼主な機能
・投稿、ライブ配信へのコメント自動応答
・DMの自動返信、一括配信
・アンケートの作成、実施
・商品の販売～決済
??お問い合わせ方法
システムの詳細や導入方法については「エルグラムマニュアルサイト」でご案内しています。
以下のリンク内の各種窓口からお気軽にお問い合わせください。
https://lgram.jp/manual/contact/
??エルグラム公式HP
エルグラムは、以下のリンクからご利用いただけます。
まずは無料でお試しいただけるフリープランもご用意していますので、ぜひご体験ください。
https://lgram.jp/?dreamnews
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