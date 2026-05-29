AI活用型シミュレーションおよびデジタルツイン市場、予知保全需要とクラウド・エッジ統合拡大で2030年まで年平均33%成長へ
企業はリアルタイム分析、設備最適化、自律型運用基盤構築へ投資を加速
世界のAI活用型シミュレーションおよびデジタルツイン市場は、予知保全、リアルタイム運用分析、AI型設備監視、仮想シミュレーション需要拡大を背景に急速に成長しています。
従来型シミュレーションとは異なり、AI活用型デジタルツインは、センサーデータ、運用履歴、設備挙動を継続的に学習し、異常予測、運用最適化、意思決定支援をリアルタイムで実行します。
市場は2030年までに210億ドルを超え、予測期間中に33%のCAGRで成長すると見込まれています。
予知保全需要が最大の市場成長要因に
AI活用型シミュレーションおよびデジタルツイン市場を最も大きく押し上げているのは、予知保全需要の急拡大です。
企業は以下を目的としてAI型デジタルツイン導入を進めています。
● 異常検知
● 故障予測
● 設備状態監視
● ダウンタイム削減
● 保守最適化
● 設備寿命延長
製造、輸送、エネルギー、産業インフラ分野では、事後対応型保守から状態監視型保守への移行が加速しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350618/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350618/images/bodyimage2】
予知保全市場統計
● 予知保全需要による年間市場成長寄与率：1.5%
IoTセンサー、AI分析、リアルタイムシミュレーション統合によって、企業の運用効率改善が進んでいます。
クラウドとエッジコンピューティング統合が市場拡大を加速
クラウドとエッジコンピューティング統合も重要な市場成長要因となっています。
クラウドは高度シミュレーション向け大規模計算能力を提供し、エッジコンピューティングは現場での低遅延処理を可能にしています。
これにより企業は以下を実現しています。
● リアルタイムシミュレーション
● 分散型設備監視
● 高速データ処理
● AI型運用分析
● スマートインフラ管理
● 大規模デジタルツイン運用
クラウド・エッジ統合統計
● クラウド・エッジ統合による年間市場成長寄与率：1.0%
スマート工場やコネクテッドインフラ分野でAI統合型運用基盤需要が拡大しています。
政府のスマートインフラ投資も市場を後押し
政府主導のデジタルインフラ投資やスマートシティ政策も市場拡大を支えています。
AI型デジタルツインは以下の分野で導入が進んでいます。
● スマートシティ
● 都市インフラ管理
● 交通ネットワーク
● エネルギー監視
● 医療インフラ
● 環境管理
政府投資統計
● 政府投資による年間市場成長寄与率：0.8%
ソリューション分野が市場を主導
ソリューション分野は、2030年まで最大市場セグメントを維持すると予測されています。
ソリューション市場統計
● 市場規模予測（2030年）：約140億ドル
● 市場シェア予測：66%
● 2025年～2030年の市場機会増加額：約100億ドル
企業は以下を統合したAI基盤導入を進めています。
● リアルタイム分析
● 仮想資産管理
● 予測分析
● シナリオテスト
● 可視化分析
● ライフサイクル管理
サービス需要も急拡大
AI統合支援、導入コンサルティング、運用最適化、保守サービス需要も拡大しています。
サービス市場統計
● サービス分野市場機会増加額：約60億ドル
北米と米国が市場を主導
世界のAI活用型シミュレーションおよびデジタルツイン市場は、予知保全、リアルタイム運用分析、AI型設備監視、仮想シミュレーション需要拡大を背景に急速に成長しています。
従来型シミュレーションとは異なり、AI活用型デジタルツインは、センサーデータ、運用履歴、設備挙動を継続的に学習し、異常予測、運用最適化、意思決定支援をリアルタイムで実行します。
市場は2030年までに210億ドルを超え、予測期間中に33%のCAGRで成長すると見込まれています。
予知保全需要が最大の市場成長要因に
AI活用型シミュレーションおよびデジタルツイン市場を最も大きく押し上げているのは、予知保全需要の急拡大です。
企業は以下を目的としてAI型デジタルツイン導入を進めています。
● 異常検知
● 故障予測
● 設備状態監視
● ダウンタイム削減
● 保守最適化
● 設備寿命延長
製造、輸送、エネルギー、産業インフラ分野では、事後対応型保守から状態監視型保守への移行が加速しています。
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予知保全市場統計
● 予知保全需要による年間市場成長寄与率：1.5%
IoTセンサー、AI分析、リアルタイムシミュレーション統合によって、企業の運用効率改善が進んでいます。
クラウドとエッジコンピューティング統合が市場拡大を加速
クラウドとエッジコンピューティング統合も重要な市場成長要因となっています。
クラウドは高度シミュレーション向け大規模計算能力を提供し、エッジコンピューティングは現場での低遅延処理を可能にしています。
これにより企業は以下を実現しています。
● リアルタイムシミュレーション
● 分散型設備監視
● 高速データ処理
● AI型運用分析
● スマートインフラ管理
● 大規模デジタルツイン運用
クラウド・エッジ統合統計
● クラウド・エッジ統合による年間市場成長寄与率：1.0%
スマート工場やコネクテッドインフラ分野でAI統合型運用基盤需要が拡大しています。
政府のスマートインフラ投資も市場を後押し
政府主導のデジタルインフラ投資やスマートシティ政策も市場拡大を支えています。
AI型デジタルツインは以下の分野で導入が進んでいます。
● スマートシティ
● 都市インフラ管理
● 交通ネットワーク
● エネルギー監視
● 医療インフラ
● 環境管理
政府投資統計
● 政府投資による年間市場成長寄与率：0.8%
ソリューション分野が市場を主導
ソリューション分野は、2030年まで最大市場セグメントを維持すると予測されています。
ソリューション市場統計
● 市場規模予測（2030年）：約140億ドル
● 市場シェア予測：66%
● 2025年～2030年の市場機会増加額：約100億ドル
企業は以下を統合したAI基盤導入を進めています。
● リアルタイム分析
● 仮想資産管理
● 予測分析
● シナリオテスト
● 可視化分析
● ライフサイクル管理
サービス需要も急拡大
AI統合支援、導入コンサルティング、運用最適化、保守サービス需要も拡大しています。
サービス市場統計
● サービス分野市場機会増加額：約60億ドル
北米と米国が市場を主導