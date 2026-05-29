AI活用型シミュレーションおよびデジタルツイン市場、予知保全需要とクラウド・エッジ統合拡大で2030年まで年平均33%成長へ

AI活用型シミュレーションおよびデジタルツイン市場、予知保全需要とクラウド・エッジ統合拡大で2030年まで年平均33%成長へ