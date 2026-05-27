アストライアーソフトウエア株式会社（本社：東京都、代表取締役：四條清文）は、AIによる3D形状自動生成・自動設計技術を、2026年7月1日～3日に東京ビッグサイトで開催される「第38回 ものづくりワールド東京」にて初出展いたします。

本技術は、複数の製造業企業において実証・適用を行っておりますが、その中でも、ヤマハモーターエンジニアリング株式会社には、ユーザー企業として実際の設計課題や現場視点でのフィードバックを提供いただき、アドバイザーとして技術検証にご協力いただきました。今回の展示会では、公開可能なユーザー事例の一つとして、ヤマハモーターエンジニアリング様での適用内容を詳しく紹介いたします。

■ 展示内容

・ヤマハモーターエンジニアリング様ユーザーインタビュー動画

現場課題、AI導入の背景、技術評価を語る独占インタビュー

・形状生成AIの適用実例報告（クラッチカバー形状の生成・性能マッピングなど）

・アストライアーソフトウエアによる形状生成AIデモンストレーション

来場者がスライダー操作で形状を変化させ、潜在空間を体験可能

・月刊「機械設計」6月号 寄稿記事のおよび関連資料の展示

「AIが切り拓く機械設計の新時代 ― 自動設計技術がもたらすワークフロー変革 ―」

■ 展示会概要

会期：2026年7月1日（水）～3日（金）10:00～17:00

会場：東京ビッグサイト 西1ホールブース：W9-6

■ 出展社資料

出展社ページ：

株式会社アストライアーソフトウエア出展社ページ

アストライアーソフトウエアは、「設計の属人化を解消し、誰もが高度な設計を行える未来」を目指し、AI設計技術の社会実装を加速してまいります。