シール貼付後外観検査装置の世界市場2026年、グローバル市場規模（シングルトラック型、デュアルトラック型）・分析レポートを発表
2026年5月25日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「シール貼付後外観検査装置の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、シール貼付後外観検査装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
世界のシール貼付後外観検査装置市場は、2024年時点で4億5300万米ドルの市場規模となっており、2031年には8億1200万米ドルへ拡大すると予測されています。
予測期間中の年間平均成長率は8.8％と高い成長が見込まれており、半導体や電子部品製造分野における品質管理需要の高度化が市場成長を支えています。特に自動化検査設備への投資拡大が市場拡大の主要因となっています。
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シール貼付後外観検査装置は、テープ製品や電子部品のシール後端部品質を自動で検査する装置です。高解像度カメラと高度な画像処理技術を搭載しており、短時間で製品表面やシール部分の詳細を解析し、不良品を高精度に検出することができます。
高速かつ安定した検査能力を備えているため、製造ラインの効率向上や品質保証強化に大きく貢献しています。また、省人化や生産効率改善を実現できることから、電子部品製造分野で重要な設備となっています。
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本レポートでは、世界市場における需給動向、競争環境、価格推移、地域別市場構造について定量・定性の両面から詳細に分析しています。
また、米国の関税政策や各国の製造業政策、供給網戦略の変化が市場に与える影響についても検討されています。半導体産業や電子部品産業における品質基準強化や自動化需要拡大が、市場成長を後押ししています。
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市場は製品タイプ別にシングルトラック型とデュアルトラック型に分類されています。シングルトラック型は比較的小規模な生産ライン向けに利用されており、柔軟な導入が可能です。一方、デュアルトラック型は高スループットを実現できるため、大量生産を行う電子部品工場で需要が拡大しています。
用途別では、表面実装部品、発光ダイオード部品、その他分野に分類されています。特に表面実装部品分野が最大市場を形成しており、電子機器小型化や高性能化に伴う品質管理需要が市場成長を支えています。また、発光ダイオード部品分野でも高精度検査需要が増加しています。
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地域別では、アジア太平洋地域が最大市場となっています。中国、日本、韓国、台湾など半導体および電子部品製造拠点が集中しており、自動検査設備への投資が活発化しています。
北米市場では先進半導体製造や自動化設備需要が高く、欧州市場でも産業自動化や品質管理強化によって市場成長が進んでいます。また、中東・アフリカや南米地域でも電子産業基盤整備に伴い、検査設備需要が徐々に拡大しています。
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競争環境では、自動化装置メーカーや画像検査技術企業による技術競争が激化しています。主要企業としては、ASMPT、Pentamaster、Sysmech Automation、ITEC、ViTrox Technologies、SHIBUYA、IDEAL VISION INTEGRATION SDN、4JMSolutions、OCAS Systems、Hangzhou Chuangchuan Technology、Suzhou Huansun Semitech、Shenzhen Sanyilianguang Intelligent Equipment、Beijing MegaRobo Technologies、Jindongli Intelligent Technology (Shenzhen)、ALEADER (China)などが挙げられます。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「シール貼付後外観検査装置の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、シール貼付後外観検査装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
世界のシール貼付後外観検査装置市場は、2024年時点で4億5300万米ドルの市場規模となっており、2031年には8億1200万米ドルへ拡大すると予測されています。
予測期間中の年間平均成長率は8.8％と高い成長が見込まれており、半導体や電子部品製造分野における品質管理需要の高度化が市場成長を支えています。特に自動化検査設備への投資拡大が市場拡大の主要因となっています。
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シール貼付後外観検査装置は、テープ製品や電子部品のシール後端部品質を自動で検査する装置です。高解像度カメラと高度な画像処理技術を搭載しており、短時間で製品表面やシール部分の詳細を解析し、不良品を高精度に検出することができます。
高速かつ安定した検査能力を備えているため、製造ラインの効率向上や品質保証強化に大きく貢献しています。また、省人化や生産効率改善を実現できることから、電子部品製造分野で重要な設備となっています。
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本レポートでは、世界市場における需給動向、競争環境、価格推移、地域別市場構造について定量・定性の両面から詳細に分析しています。
また、米国の関税政策や各国の製造業政策、供給網戦略の変化が市場に与える影響についても検討されています。半導体産業や電子部品産業における品質基準強化や自動化需要拡大が、市場成長を後押ししています。
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市場は製品タイプ別にシングルトラック型とデュアルトラック型に分類されています。シングルトラック型は比較的小規模な生産ライン向けに利用されており、柔軟な導入が可能です。一方、デュアルトラック型は高スループットを実現できるため、大量生産を行う電子部品工場で需要が拡大しています。
用途別では、表面実装部品、発光ダイオード部品、その他分野に分類されています。特に表面実装部品分野が最大市場を形成しており、電子機器小型化や高性能化に伴う品質管理需要が市場成長を支えています。また、発光ダイオード部品分野でも高精度検査需要が増加しています。
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地域別では、アジア太平洋地域が最大市場となっています。中国、日本、韓国、台湾など半導体および電子部品製造拠点が集中しており、自動検査設備への投資が活発化しています。
北米市場では先進半導体製造や自動化設備需要が高く、欧州市場でも産業自動化や品質管理強化によって市場成長が進んでいます。また、中東・アフリカや南米地域でも電子産業基盤整備に伴い、検査設備需要が徐々に拡大しています。
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競争環境では、自動化装置メーカーや画像検査技術企業による技術競争が激化しています。主要企業としては、ASMPT、Pentamaster、Sysmech Automation、ITEC、ViTrox Technologies、SHIBUYA、IDEAL VISION INTEGRATION SDN、4JMSolutions、OCAS Systems、Hangzhou Chuangchuan Technology、Suzhou Huansun Semitech、Shenzhen Sanyilianguang Intelligent Equipment、Beijing MegaRobo Technologies、Jindongli Intelligent Technology (Shenzhen)、ALEADER (China)などが挙げられます。