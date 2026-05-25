二酸化硫黄コンプレッサーの世界市場2026年、グローバル市場規模（縦型、横型）・分析レポートを発表
2026年5月25日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「二酸化硫黄コンプレッサーの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、二酸化硫黄コンプレッサーのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
世界の二酸化硫黄コンプレッサー市場は、2024年時点で2億1000万米ドルの市場規模となっており、2031年には2億5700万米ドルへ拡大すると予測されています。
予測期間中の年間平均成長率は2.9％と比較的緩やかな成長が見込まれており、化学工業や石油精製分野における安定した需要が市場を支えています。特に硫酸製造や化学原料用途での利用拡大が市場成長の主要因となっています。
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二酸化硫黄コンプレッサーは、二酸化硫黄ガスを圧縮するために設計された専用機械設備です。二酸化硫黄は無色で刺激臭を持つガスであり、化学工業、石油精製、食品加工など幅広い分野で利用されています。
代表的な用途としては、硫酸製造、紙パルプ漂白、食品保存などが挙げられます。これらの産業では、ガス輸送や工程管理のために高性能かつ安全性の高い圧縮機が必要とされています。
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本レポートでは、世界市場における需給動向、競争環境、地域別市場構造、価格推移などについて定量・定性の両面から詳細に分析しています。
また、米国の関税政策や各国の産業政策の変化が市場構造や供給網に与える影響についても検討されています。環境規制強化や産業設備の効率化需要が進む中、高性能ガス圧縮設備への投資が市場成長を支えています。
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市場は製品タイプ別に縦型と横型に分類されています。縦型は設置面積を抑えやすく、省スペース化が求められる施設で利用されています。
一方、横型は高出力や安定運転性能に優れており、大規模産業設備向け需要が高い状況です。用途別では、硫酸製造、化学生産、冷凍設備、消毒用途、その他分野に分類されています。特に硫酸製造分野が主要市場を形成しており、化学工業向け需要が市場成長を支えています。また、食品加工や冷凍設備分野でも安定した需要が存在しています。
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地域別では、アジア太平洋地域が最大市場を形成しています。中国やインドを中心に化学工業や製造業投資が拡大しており、産業用ガス設備需要が増加しています。
北米市場では石油精製や化学産業向け需要が安定しており、欧州市場では環境規制強化に対応した高効率設備への更新需要が進んでいます。また、中東・アフリカ地域では石油・ガス関連産業向け需要が強く、南米地域でも化学産業発展に伴う設備投資が進んでいます。
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競争環境では、産業用圧縮機メーカー各社が高効率化、安全性向上、省エネルギー化を進めており、技術競争が展開されています。主要企業としては、Sauer Compressors、Equip'Fluides、Blackmer、Corken、Hanwha Power Systems、Moon-Tech Environmental Technology、Chongqing Diwill Refrigeration Technology、Taizhou Chenyang Process Gas Compressor、Xiangtan Sinian Compressorなどが挙げられます。
これら企業は高耐久設計や環境対応型製品開発を進めることで競争力を強化しています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「二酸化硫黄コンプレッサーの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、二酸化硫黄コンプレッサーのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
世界の二酸化硫黄コンプレッサー市場は、2024年時点で2億1000万米ドルの市場規模となっており、2031年には2億5700万米ドルへ拡大すると予測されています。
予測期間中の年間平均成長率は2.9％と比較的緩やかな成長が見込まれており、化学工業や石油精製分野における安定した需要が市場を支えています。特に硫酸製造や化学原料用途での利用拡大が市場成長の主要因となっています。
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二酸化硫黄コンプレッサーは、二酸化硫黄ガスを圧縮するために設計された専用機械設備です。二酸化硫黄は無色で刺激臭を持つガスであり、化学工業、石油精製、食品加工など幅広い分野で利用されています。
代表的な用途としては、硫酸製造、紙パルプ漂白、食品保存などが挙げられます。これらの産業では、ガス輸送や工程管理のために高性能かつ安全性の高い圧縮機が必要とされています。
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本レポートでは、世界市場における需給動向、競争環境、地域別市場構造、価格推移などについて定量・定性の両面から詳細に分析しています。
また、米国の関税政策や各国の産業政策の変化が市場構造や供給網に与える影響についても検討されています。環境規制強化や産業設備の効率化需要が進む中、高性能ガス圧縮設備への投資が市場成長を支えています。
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市場は製品タイプ別に縦型と横型に分類されています。縦型は設置面積を抑えやすく、省スペース化が求められる施設で利用されています。
一方、横型は高出力や安定運転性能に優れており、大規模産業設備向け需要が高い状況です。用途別では、硫酸製造、化学生産、冷凍設備、消毒用途、その他分野に分類されています。特に硫酸製造分野が主要市場を形成しており、化学工業向け需要が市場成長を支えています。また、食品加工や冷凍設備分野でも安定した需要が存在しています。
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地域別では、アジア太平洋地域が最大市場を形成しています。中国やインドを中心に化学工業や製造業投資が拡大しており、産業用ガス設備需要が増加しています。
北米市場では石油精製や化学産業向け需要が安定しており、欧州市場では環境規制強化に対応した高効率設備への更新需要が進んでいます。また、中東・アフリカ地域では石油・ガス関連産業向け需要が強く、南米地域でも化学産業発展に伴う設備投資が進んでいます。
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競争環境では、産業用圧縮機メーカー各社が高効率化、安全性向上、省エネルギー化を進めており、技術競争が展開されています。主要企業としては、Sauer Compressors、Equip'Fluides、Blackmer、Corken、Hanwha Power Systems、Moon-Tech Environmental Technology、Chongqing Diwill Refrigeration Technology、Taizhou Chenyang Process Gas Compressor、Xiangtan Sinian Compressorなどが挙げられます。
これら企業は高耐久設計や環境対応型製品開発を進めることで競争力を強化しています。