エネルギーベース美容機器市場、レーザー美容施術と複合美容プラットフォーム拡大を背景に2030年までに年平均成長率12%で110億ドル超へ
レーザーベース機器分野が市場を主導し、美容クリニックで複合美容施術導入が加速
レーザーベース技術は、2030年まで世界のエネルギーベース美容機器市場における最大セグメントとなる見込みです。高精度かつ低侵襲な施術需要増加を背景に、皮膚再生、脱毛、色素沈着除去、ボディコンタリング分野で導入が拡大しています。
● レーザーベース分野市場規模（2030年）：40億ドル
● 市場全体に占める割合（2030年）：38%
● 世界市場規模（2030年）：110億ドル
● 2030年までの予測CAGR：12%
レーザー波長技術、安全性向上、多機能施術技術進展も市場成長を支えています。美容クリニックやメディカルスパでは、複数施術を1台で実施できる複合美容プラットフォーム導入が加速しています。
複合美容プラットフォーム拡大が市場成長機会を拡大
エネルギーベース美容機器市場は、レーザーベース、光ベース、電磁エネルギーベース、超音波ベース、クライオリポライシスなどに分類されます。パーソナライズ美容施術需要増加が、各技術分野の導入拡大を後押ししています。
● レーザーベース分野成長機会：20億ドル
● 光ベース分野成長機会：10億ドル
● 電磁エネルギーベース分野成長機会：10億ドル
● 超音波ベース分野成長機会：5億ドル
● クライオリポライシス分野成長機会：3億ドル
美容クリニックやメディカルスパでは、肌引き締め、脱毛、アンチエイジング、ボディコンタリング施術向けに多機能プラットフォーム導入が進んでいます。技術主導型美容市場への移行が、競争環境を大きく変革しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350217/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350217/images/bodyimage2】
非外科的美容施術トレンドが市場成長を加速
世界のエネルギーベース美容機器市場は、低侵襲美容施術需要増加を背景に急速な成長を続けています。肌再生、アンチエイジング、ボディコンタリング、脱毛施術需要が世界的に拡大しています。
● 非外科的美容施術需要による年間市場成長寄与率：2.5%
美容意識向上、高所得化、SNSやデジタル美容文化拡大も施術件数増加を後押ししています。高度美容機器の普及拡大も市場成長を支えています。
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北米がエネルギーベース美容機器市場最大地域として成長を主導
● 北米市場規模（2030年）：35億ドル
● 北米市場規模（2025年）：21億ドル
● 地域CAGR（2025年～2030年）：11%
北米は2030年までエネルギーベース美容機器市場における最大地域となる見込みです。低侵襲美容施術導入率の高さ、美容施術認知向上、高度美容機器メーカーの存在が市場成長を支えています。
アンチエイジングやボディコンタリング施術需要増加、メディカルスパや皮膚科クリニック拡大も市場成長を後押ししています。
米国がエネルギーベース美容機器市場最大国として市場拡大を牽引
● 米国市場規模（2030年）：31億ドル
● 米国市場規模（2025年）：19億ドル
● 国別CAGR（2025年～2030年）：11%
米国は世界エネルギーベース美容機器市場における最大国市場となる見込みです。SNS主導の美容トレンド、高級美容施術需要増加、高精度美容施術技術導入拡大が市場成長を支えています。
レーザーベース技術は、2030年まで世界のエネルギーベース美容機器市場における最大セグメントとなる見込みです。高精度かつ低侵襲な施術需要増加を背景に、皮膚再生、脱毛、色素沈着除去、ボディコンタリング分野で導入が拡大しています。
● レーザーベース分野市場規模（2030年）：40億ドル
● 市場全体に占める割合（2030年）：38%
● 世界市場規模（2030年）：110億ドル
● 2030年までの予測CAGR：12%
レーザー波長技術、安全性向上、多機能施術技術進展も市場成長を支えています。美容クリニックやメディカルスパでは、複数施術を1台で実施できる複合美容プラットフォーム導入が加速しています。
複合美容プラットフォーム拡大が市場成長機会を拡大
エネルギーベース美容機器市場は、レーザーベース、光ベース、電磁エネルギーベース、超音波ベース、クライオリポライシスなどに分類されます。パーソナライズ美容施術需要増加が、各技術分野の導入拡大を後押ししています。
● レーザーベース分野成長機会：20億ドル
● 光ベース分野成長機会：10億ドル
● 電磁エネルギーベース分野成長機会：10億ドル
● 超音波ベース分野成長機会：5億ドル
● クライオリポライシス分野成長機会：3億ドル
美容クリニックやメディカルスパでは、肌引き締め、脱毛、アンチエイジング、ボディコンタリング施術向けに多機能プラットフォーム導入が進んでいます。技術主導型美容市場への移行が、競争環境を大きく変革しています。
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非外科的美容施術トレンドが市場成長を加速
世界のエネルギーベース美容機器市場は、低侵襲美容施術需要増加を背景に急速な成長を続けています。肌再生、アンチエイジング、ボディコンタリング、脱毛施術需要が世界的に拡大しています。
● 非外科的美容施術需要による年間市場成長寄与率：2.5%
美容意識向上、高所得化、SNSやデジタル美容文化拡大も施術件数増加を後押ししています。高度美容機器の普及拡大も市場成長を支えています。
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北米がエネルギーベース美容機器市場最大地域として成長を主導
● 北米市場規模（2030年）：35億ドル
● 北米市場規模（2025年）：21億ドル
● 地域CAGR（2025年～2030年）：11%
北米は2030年までエネルギーベース美容機器市場における最大地域となる見込みです。低侵襲美容施術導入率の高さ、美容施術認知向上、高度美容機器メーカーの存在が市場成長を支えています。
アンチエイジングやボディコンタリング施術需要増加、メディカルスパや皮膚科クリニック拡大も市場成長を後押ししています。
米国がエネルギーベース美容機器市場最大国として市場拡大を牽引
● 米国市場規模（2030年）：31億ドル
● 米国市場規模（2025年）：19億ドル
● 国別CAGR（2025年～2030年）：11%
米国は世界エネルギーベース美容機器市場における最大国市場となる見込みです。SNS主導の美容トレンド、高級美容施術需要増加、高精度美容施術技術導入拡大が市場成長を支えています。