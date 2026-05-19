「 Hangry Joe’s Tokyo 」待望の2号店が5月26日池袋エリアにオープン！

ハングリィジョーズホットチキンジャパン株式会社

ナッシュビルスタイルのホットチキンを独自の東京仕様へと進化させた「Hangry Joe’s Tokyo（ハングリィジョーズトーキョー）」を運営するハングリィジョーズホットチキンジャパン株式会社（本社：東京都港区 代表：唐 遥）は、2026年5月26日、世界中の人々が交差する国際都市・池袋に待望の2号店をオープンいたします。 今回の出店に伴い、ブランドロゴおよびカラーを刷新。国籍、宗教、文化を越えて誰もが同じテーブルを囲める「ALL DAY DINER」として、池袋から世界へ向けて新しい食文化を発信します。

■ Hangry Joe’s Tokyo のビジョン

「Hangry Joe’s Tokyo」が目指すのは、単にお腹を満たす場所ではありません。私たちは、チキンバーガーを通じて「世界中の人が、同じテーブルを囲んで食を楽しみ、笑い合える空間」をつくりたいと考えています。

1号店の秋葉原店には、日本のお客様はもちろん、欧米、アジア、中東など、多様な国籍や文化を持つ人々が集まります。ハラール認証への対応や多言語を話せるスタッフの採用など、国・宗教・食文化の壁を一つひとつ丁寧に取り除いてきたことで、そこには誰もが「美味しい」を共有できる、自由で温かい空気が流れています。

本場アメリカのパワフルな楽しさと、日本にローカライズさせた心地の良い空間。この二つを掛け合わせた私たちのダイナーは、いま、東京を訪れる世界中の人々を結ぶ「食を通じた交流の拠点」へと進化を遂げています。

「食を通じて世界がつながる場所」を合言葉に、2040年までに国内100店舗、アジア全体で1,000店舗という大きな夢を追いかけ、東京から世界中へ、誰もが同じテーブルを囲める幸せな空間を拡大させていきます。

■ 池袋エリア出店の背景

2号店の舞台には、日本有数のターミナルであり、多国籍な文化が共存する「池袋」を選びました。

池袋は、JR・私鉄・地下鉄が集中し、観光客、留学生、ビジネスパーソン、そして多くの在住外国人が行き交うエリアです。そのため、池袋エリアはHangry Joe’s Tokyoの掲げる「食を通じて世界がつながる場所」というコンセプトを体現するのに最適な場所であると考えました。周辺にはモスクや礼拝所も点在し、宗教的・文化的な配慮を求めるニーズも高く、私たちが1号店で培ってきた「ハラール対応」や「ボーダレスな接客」が、この街のインフラの一部になれることを願っています。

■「 Hangry Joe’s Tokyo 」の新しいロゴについて

Hangry Joe’s Tokyoは、池袋店のオープンをグローバル展開の起点と位置づけ、ブランドアイデンティティの再定義を行いました。

ブランドロゴブランドロゴの刷新

東京発のグローバルブランドとして、よりモダンかつ親しみやすいデザインへと変更。街のアイコンとして、世代や国籍を問わず愛される存在を目指します。

■ 池袋店のこだわりについて

池袋店は、本場アメリカのダイナーが持つエネルギッシュな空気感に、日本らしい繊細な感性を掛け合わせ、どなたでも心地よく過ごせる新しい食の拠点になるよう意識しました。

ブランドカラーの再定義

エネルギーと食欲を刺激する「オレンジ」をメインに、清潔感と上質さを演出する「アイボリー」をベースカラーに採用。視認性を高めつつ、上質なひとときを演出します。

池袋店 外観外観について

街の景色の中で目を引くのは、新しいブランドカラーを纏った視認性の高い外観です。オレンジを基調としたファサードは、遠くからでも一目で認識できる存在感を放ち、池袋の街に新しい活気を与えます。また、ガラス面を広く取ったオープン設計を採用することで、店内の賑わいが街へと自然に溶け出し、通りかかる人々がふと立ち寄りたくなるような親しみやすさを演出しました。

池袋店 内観内観について

オレンジの活気と、アイボリーがもたらす落ち着いたトーンを調和させることで、初めての方でも入りやすく、心ゆくまで食事を愉しめるモダンなダイナーへとアップデートいたしました。ロゴや内装、お出しする食器に至るまで一貫した世界観で設計されており、店内のどこを切り取っても「思わず誰かにシェアしたくなる」ようなフォトジェニックな仕掛けを随所に散りばめています。 運ばれてきたハンバーガーの迫力からこだわりのインテリアまで、すべての瞬間が大切な記憶に残るようなブランド体験を、ぜひ池袋店で体感してください。

■ オープンキャンペーン

・キャンペーン概要：

２号店オープンを記念して下記対象商品をキャンペーン期間中20%割引でご提供いたします。

この機会にぜひ Hangry Joe’s Tokyo のおすすめバーガーをお召し上がりください。

・キャンペーン対象商品：

ハングリィスパイシーチキンバーガー、ハングリィテリヤキバーガー

ハングリィメッシーバーガー、ハングリィヤンニョムバーガ―

・キャンペーン実施期間

2026年5月26日（火）～6月2日（火）

※商品が売り切れ次第、キャンペーン終了となりますのでぜひお早めにお越しください。

ハングリィスパイシーチキンバーガー対象商品について（一部）

商品名：ハングリィスパイシーチキンバーガー

価格 ：ランチ

レギュラー1,250円

アメリカンサイズ1,450円

※ポテト or サラダ、ドリンクセット

ディナー

レギュラー1,390円

アメリカンサイズ1,590円

内容 ：豪快なフライドチキンとたっぷりのコールスロー、やみつきになるスパイシーなハングリィソースを絡めたバーガーは、アメリカ発の本場の味をそのままお楽しみいただける本国オリジナルメニュー。

■ 店舗概要

・営業時間：

ランチタイム（月曜～土曜） ｜11 : 00 ～ 15 : 00

ディナータイム（月曜～土曜） ｜15 : 00 ～ 23 : 00 （ L.O. 22:00 ）

※日曜・祝日 ｜11:00～21:00（L.O. 20:00）

※テイクアウト等のサービスは順次、拡充予定

・店舗：

〒170-0013東京都豊島区東池袋2丁目62番地10号

・アクセス：

東京メトロ「池袋」駅 徒歩10分、JR線「池袋」駅 徒歩11分

■ Hangry Joe’s Tokyo とは

Hangry Joe’s Tokyoは、米国で熱狂的な支持を受ける「Hangry Joe’s Hot Chicken」をベースに、東京の感性に合わせて進化させた新しいチキンダイナーです。「Hangry Joe’s Tokyo」の最大のこだわりは、本場アメリカの味を100%再現することです。そのために、調味料から秘伝の旨辛ソースに至るまで米国と同じものを使用し、テネシー州ナッシュビル発祥の伝統的な「ホットチキン」のスタイルを忠実に守り続けています。

主役となるチキンは、厚みのある胸肉を特製ダレに漬け込み、2～3日間じっくりと熟成させることで、驚くほどの柔らかさとジューシーさを引き出しました。味の決め手となる「Hangryソース」は、世界で最も辛く高価なハバネロやゴーストペッパーをはじめ、カイエンペッパーやレモンペッパーなど10種類のスパイスを贅沢に使用。他では絶対に真似できない、辛さの中に深い旨みとコクが広がる「やみつきの味」を追求しています。

こうしたアメリカらしい豪快なボリュームや選べる辛さレベルといったトレンドを大切にしながら、「Hangry Joe’s Tokyo」は東京という都市に合わせた独自のローカライズも施しています。スパイシーチキンを活かした多彩なメニュー展開や、アルコールも楽しめる洗練されたダイナー風の内装。本場の力強さと日本らしい品質を掛け合わせ、伝統を現代の東京仕様へとアップデートした「新しい食文化の拠点」として、これからも挑戦を続けていきます。

※「Hangry Joe’s Hot Chicken」とは

豪快な鶏むね肉のフライドチキンのパティとやみつきになるスパイシーソースが人気で、アメリカの

ロードサイドを中心に展開しています。アメリカを中心に約100店舗を経営する急成長を遂げてお

り、ドバイやカナダでもローンチするなど、米国だけでなく海外展開も積極的に進めています。ま

た、美味しさと商品のインパクトの大きさから米国では各種メディア・SNSで多く拡散され話題とな

っています。

・Instagram：hangryjoes_tokyo（https://www.instagram.com/hangryjoes_tokyo/）

・報道関係者問い合わせ先： info@hangryjoes.jp.com