UPSIDER、「B Dash Camp 2026 Spring in Sapporo」へ協賛および出展

株式会社UPSIDERホールディングス

株式会社UPSIDER（代表取締役：宮城 徹、本社：東京都港区、以下 当社）は、2026年5月20日(水)～22日(金)に札幌にて開催される、日本最大規模の招待制カンファレンス「B Dash Camp 2026 Spring in Sapporo」にPlatinum Sponsorとして協賛し、ブース出展することをお知らせいたします。

当社ブースでは、経営者の挑戦を支える法人カード「PRESIDENT CARD」や、ビジネスリーダー向けコミュニティ「Breakthrough GRID」を中心に、参加者の皆様それぞれの成長フェーズに合わせた最適なソリューションをご提案いたします。

ブース出展情報

当社ブースでは、経営者の挑戦を支える法人カード「PRESIDENT CARD」やビジネスリーダー向けコミュニティ「Breakthrough GRID」をご紹介します。また、当社サービスに関心をお持ちの方には、ご状況・成長フェーズに応じた個別のソリューションをご提案いたします。

さらに、ご来場いただいた方向けに「ガラポン抽選会」を実施いたします。オリジナルロゴ入りゴルフボールやチョコレート、お香、ショットグラス、トランプといった景品をご用意しております。また、「PRESIDENT CARD」の30万ポイントが当たる抽選キャンペーンも実施いたします。

「B Dash Camp 2026 Spring in Sapporo」にお越しの方は、ぜひ当社のブースへお立ち寄りください。

経営者のスピーチ型プログラム「Top Spot」へ水野 智規が登壇

スタートアップ業界を代表する経営者が事業立ち上げからの歩みや目指す世界について語るスピーチ型プログラム「Top Spot」に、株式会社UPSIDERホールディングス 取締役副社長の水野 智規が登壇します。

「失敗の歴史」と「同じ出来事を別の角度から見た物語」という2幕構成で、自身の創業までの歩みと、UPSIDERが中堅・中小企業を支える金融プラットフォームを目指す理由についてお話しします。

登壇者：水野 智規（UPSIDERホールディングス 取締役副社長）

- 日時：2026年5月22日（金）14:30～15:45- プログラム：Top Spot- 登壇者：水野 智規（株式会社UPSIDERホールディングス 取締役副社長）

アビームコンサルティング株式会社にて、金融機関のインフラの設計・開発エンジニアとしてキャリアをスタート。その後、株式会社ユーザベースにて、NewsPicksの立ち上げに参画した後、グループ全体のマーケティング責任者を務める。起業当時の課題意識や原体験をもとに、代表取締役社長の宮城と2018年に株式会社UPSIDERを共同創業。

「Pitch Arena」にて「UPSIDER賞」を提供

当社は、スタートアップ企業によるピッチコンテスト「Pitch Arena」において、UPSIDER賞として以下の特典をご提供いたします。

B Dash Campについて

- 特典内容：「Breakthrough GRID」の「Executiveディスカッション」1年間特別招待（100万円相当）

B Dash Campは、スタートアップ業界の一線で活躍する経営者や著名人が集結する日本最大規模の招待制カンファレンスです。スタートアップの経営者、上場企業の役員、ベンチャーキャピタル、スタートアップの支援者などが参加し、業界のトレンドに関するパネルディスカッションや参加者同士のネットワーキング、スタートアップによるピッチコンテストなど、様々なプログラムを3日間にわたって実施します。

株式会社UPSIDERホールディングスおよびその子会社について

- イベント名：B Dash Camp 2026 Spring in Sapporo- 開催日程：2026年5月20日（水）～22日（金）- 開催場所：札幌市内- 主催：B Dash Ventures株式会社- イベントサイト：https://camp.bdashventures.com/sapporo/

株式会社UPSIDERホールディングスは、「挑戦者を支える世界的な金融プラットフォームを創る」をミッションに、AIとテクノロジーを活用した金融・経営インフラを提供しています。中堅・中小企業やスタートアップは、資金繰りやバックオフィス負担といった成長の壁に直面しやすく、当社は独自のAI与信モデルと自動化技術を活用して、こうした課題の解消に取り組んでいます。

株式会社UPSIDERホールディングスおよびその子会社は、挑戦する企業を支える多彩なサービスを幅広く提供しています。

- AIを活用した次世代法人カード「UPSIDER」（累計決済額8,500億円以上、2025年11月末時点）- 請求書カード払いサービス「支払い.com」（累計決済額1,500億円以上、2025年11月末時点）- 経営者向けの法人カード「PRESIDENT CARD」- 経営者向け経理丸投げサービス「UPSIDER AI経理」- スタートアップ向けグロースデットファンド「UPSIDER BLUE DREAM Fund」（累計貸付150億円超、2026年2月末時点）- 法人カード基盤の外部提供- 次世代ビジネスリーダー向けコミュニティ「Breakthrough GRID」

2025年11月時点で全サービスの利用社数は10万社を突破。法人カード「UPSIDER」の累計与信枠は5兆円以上（2025年11月時点）に達し、AIにより年間1.1億件以上（2025年7月時点）の業務を自動で実行・代替しています。

株式会社UPSIDERホールディングスおよびその子会社は、金融機能を誰もが利用・提供可能にすることで、信用を起点とした「金融プラットフォーム」へと進化し、挑戦し続けられる企業と、それを支える社会の実現に貢献してまいります。

株式会社UPSIDER

・社名：株式会社UPSIDER

・WEB：https://corp.up-sider.com/

・設立：2018年5月

・代表者：宮城 徹

・資本金：14,293百万円(資本準備金等を含む) ※グループ連結

・本社所在地：東京都港区六本木 7-15-7

・加入協会・認定： 一般社団法人日本資金決済業協会、セキュリティ認定 PCI DSS 4.0.1、JIIMA認証「電帳法スキャナ保存ソフト法的要件認証」「電子取引ソフト法的要件認証」、情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）認証登録番号 IS 799150

本件に関するお問い合わせ先

ご導入のご相談や、取材申し込み、提携のご連絡は、 pr@up-sider.com までご連絡ください。



※ 本プレスリリースに記載された情報は、発表日現在のものです。