ゴディバの100周年を記念して開発したラングドシャクッキーも登場！2026年 ゴディバ 夏季限定 焼き菓子

ゴディバ ジャパン株式会社

ゴディバ ジャパン株式会社（東京都港区）は、夏季限定の焼き菓子を、2026年5月20日（水）より、全国のゴディバショップ、GODIVA cafe、およびゴディバ オンラインショップにて販売いたします。また、発売に合わせ「100周年 ラングドシャクッキー アソートメント」の新フレーバー「カカオフルーツ」のサンプリングを実施します。

※取扱商品、販売期間は商品により異なります

ゴディバより、2026年夏季限定の焼き菓子を発売します。



「100周年 ラングドシャクッキー アソートメント」

ジュリー・リジェール＝ベレア氏が手がけた、ゴディバ100周年を祝う華やかな限定パッケージ。100周年を記念して開発したフレーバー、カカオフルーツとバニラショコラのラングドシャクッキーをセットしました。パッケージにも期間限定フレーバーのモチーフが隠れています。100周年記念を彩る、新しい味わいをご堪能ください。



「ショコラプリン 4個入」

やさしい甘さのショコラプリン ミルクと、カカオのコクが際立つショコラプリン ダーク。異なる魅力をもつ2種類のプリンを詰め合わせました。なめらかな口あたりと後味の軽さで、暑い夏でも爽やかにチョコレートをお楽しみいただけます。



「フルーツジュレ 3個入」

カカオの白い果肉の部分を使用した、みずみずしいカカオフルーツジュレの中に、2種類のフルーツを贅沢に閉じ込めました。それぞれの果実が持つ甘みと酸味が重なり合い、ひと口ごとに奥行きのある味わいが楽しめます。涼やかな口どけと彩りの美しさは、夏の贈り物にもおすすめです。



「瀬戸内レモン ティグレ アソートメント」

しっとりリッチな「ショコラ」と、爽やかな「瀬戸内レモン」、カカオの香り豊かにアレンジした2種類のティグレが楽しめるアソートメントです。ショコラはしっとりとした生地と口どけの柔らかなガナッシュの組み合わせ。瀬戸内レモンはやさしい甘さの中に穏やかな酸味があり、絶妙な味のハーモニー。味わいのコントラストと食べ比べの楽しさを一箱に。



「ゴディバ サマー クッキーアソートメント」

缶を開けるとふわっと広がる、甘くてやさしい、どこか懐かしい香り。サクサクと軽やかで、口の中でほろっとほどける繊細な食感。爽やかな夏を感じる「レモンサブレ」を主役に、ショコラティエこだわりの5種類が詰まったクッキー缶です。自分へのご褒美に、また大切な方へのちょっとしたギフトにもぴったりです。





■「100周年 ラングドシャクッキー アソートメント」

（4枚入／8枚入／18枚入／30枚入）

NEW

カカオフルーツ

南国のフルーツを思わせる香りと、甘酸っぱさが魅力のカカオフルーツ。チョコレートの原料・カカオの実の果汁を練りこんだ、軽やかな口あたりのラングドシャクッキーでホワイトチョコレートをサンドしました。軽やかな酸味とやさしい甘さが重なり合う、夏にうれしいフルーティーな味わいです。

NEW

バニラショコラ

バニラが贅沢に香るホワイトチョコレートを、ほろ苦いココアのラングドシャクッキーでサンドしました。やさしい甘さとほろ苦さが重なり合う、奥行きのある味わいをお楽しみいただけます。





■「ショコラプリン 4個入」

NEW

ショコラプリン ミルク

ミルクのまろやかなコクと、ほのかなショコラの風味が溶け合うミルクショコラプリン。なめらかな口どけとやさしい甘さで、後味はすっきり。暑い季節にも心地よく楽しめる、軽やかなショコラデザートです。

NEW

ショコラプリン ダーク

カカオの風味を引き立てた、なめらかな口どけのダークショコラプリン。カカオのコクを感じながらも、後味はすっきりと軽やか。暑い季節にも心地よく楽しめる、大人のショコラデザートです。





■「フルーツジュレ 3個入」

NEW

白桃 ＆ 洋ナシ ジュレ

みずみずしい白桃と、やさしい甘みの洋ナシを合わせたフルーツジュレ。カカオの白い果肉の部分を使用した、透明感のあるカカオフルーツジュレがフルーツを包み込みます。とろりとなめらかな口あたりの中で、2つの果実が織りなす上品な香りと甘さが広がります。

NEW

レモン ＆ マンゴー ジュレ

カカオの白い果肉の部分を使用したカカオフルーツを使ったジュレに、爽快なレモンと濃厚なマンゴーを合わせたフルーツジュレ。 キレのある後味とトロピカルなコクが調和し、夏にぴったりの軽やかな味わいに仕上げました。

NEW

ぶどう ＆ キウイ ジュレ

カカオの白い果肉の部分を使用したカカオフルーツの爽やかな味わいのジュレに、ぶどうとキウイを合わせました。ぶどうのジューシーな甘みと、キウイのすっきりとした酸味が調和し、みずみずしく軽やかな味わいに。果実感あふれる、清涼感のあるフルーツデザートです。





■「瀬戸内レモン ティグレ アソートメント」

（4個入／8個入）

NEW

瀬戸内レモン ティグレ

瀬戸内レモンを混ぜた生地をしっとり焼き上げた、瀬戸内レモンティグレ。中央には、瀬戸内レモンとホワイトチョコレートを合わせた、まろやかなレモンガナッシュを流し込みました。瀬戸内レモンの穏やかな酸味が心地よい、夏限定のティグレです。

ショコラ ティグレ

しっとりと焼き上げた生地に、カカオの香りがふわりと広がるチョコレートティグレ。中央には、口どけのよいガナッシュを流し込み、深みとコクのある味わいに。カカオニブのちょっとした苦みがアクセントになっています。





■「ゴディバ サマー クッキーアソートメント」



■商品概要

取扱店：

全国のゴディバショップ（https://shop.godiva.co.jp/stores）

GODIVA cafe（https://www.godiva.co.jp/cafe/）

ゴディバ オンラインショップ（https://www.godiva.co.jp/shop/）

※取扱商品は店舗によって異なります



販売期間／種類および価格（税込）：

「100周年 ラングドシャクッキー アソートメント 4枚入」／648円

「100周年 ラングドシャクッキー アソートメント 8枚入」／1,404円

「100周年 ラングドシャクッキー アソートメント 18枚入」／2,916円

「100周年 ラングドシャクッキー アソートメント 30枚入」／3,996円

2026年5月20日（水）～8月25日（火）



「ショコラプリン 4個入」／2,700円

「ショコラプリン ミルク」／648円

「ショコラプリン ダーク」／648円

2026年5月20日（水）～9月30日（水） 無くなり次第終了



「フルーツジュレ 3個入」／2,484円

「白桃 ＆ 洋ナシ ジュレ」／810円

「レモン ＆ マンゴー ジュレ」／810円

「ぶどう ＆ キウイ ジュレ」／810円

販売中～9月30日（水） 無くなり次第終了



「瀬戸内レモン ティグレ アソートメント 4個入」／2,052円

「瀬戸内レモン ティグレ アソートメント 8個入」／3,726円

2026年5月20日（水）～8月25日（火）



「ゴディバ サマー クッキーアソートメント」／2,592円

2026年5月20日（水）～8月25日（火）

※販売期間は変更になる可能性がございます





■サンプリングサービス

100周年記念特別企画！ゴディバショップで皆川 明氏をデザイナーに迎えた新ユニフォームを着用したスタッフが「100周年 ラングドシャクッキー アソートメント」の新フレーバー「カカオフルーツ」のサンプリングを実施します。

期間：2026年5月20日（水）～ 無くなり次第終了

店舗：全国の一部ゴディバショップ



「100周年 ラングドシャクッキー アソートメント」の新フレーバー「カカオフルーツ」