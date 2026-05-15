2026年父の日の贈り物　ORIHICAの最新人気ギフトアイテムベスト3を発表！

株式会社AOKI

株式会社AOKI（代表取締役社長：青木彰宏）が展開する『ORIHICA』は、2026年6月21日（日）の父の日に向けた人気ギフトアイテムベスト3を紹介します。日頃の感謝を伝える贈り物として、実用的でありながらおしゃれで上質なアイテムで、お父さんの毎日をより快適に、そして豊かに彩ります。詳しくはこちらの特設ページをご覧ください。( https://www.orihica.com/father-gift/ )

■ORIHICA 父の日人気ギフトアイテム ベスト３

第1位 不動の人気アイテム「ビズポロ」

酷暑を乗り切るORIHICAの夏の定番アイテム。抜群の着心地はもちろん、高通気性、ストレッチ性、消臭芯地、ウォッシャブル、ノンアイロンといった夏に嬉しい多機能に加え、スーツ屋ならではのこだわりの仕立てによりカジュアルになりすぎない上品な印象を与えます。プルオーバー型や前開き型など、デザインバリエーションも豊富です。

第2位 シャツの人気商品がランクイン「DRY DRY(R)シャツ」

汗ジミが目立ちにくく透けにくい、夏特有の悩みを解消する高機能ニットシャツ。吸収した水分を素早く拡散させるため肌離れがよく、特殊な原糸を使用することにより汗ジミが目立ちにくく、透けも防止します。さらに、ニット素材ならではのストレッチ性とノンアイロン機能も搭載。一度袖を通せばリピートしたくなること間違いなしの夏のスマートアイテムです。

第3位 いくつあっても嬉しい「ネクタイ」

父の日の贈り物として定番のネクタイ。ORIHICAでは上質なネクタイを手に取りやすい価格で提供し、デザインも豊富に取り揃えています。ノンアイロンや本格仕様の商品に加え、高級ラインの「LUXE」や人気ブランド「TIE YOUR TIE」とのコラボレーションネクタイなど、お父さんのスタイルや好みに合わせて最適な一本を見つけることができます。

ORIHICA 父の日おすすめギフトアイテム

■小物のラインナップも充実し、お父さんの日々の生活を豊かに彩る

ORIHICAでは、お父さんが日常をより豊かに、そして快適に過ごすためのアイテムを多数用意しています。中でも今シーズンの注目は、昨今のウェルビーイングへの関心の高まりを受けて登場した「ライフサポート血行促進インナー」です。特許素材「スパオール(R)」をシート状にインナーにプリントし、シートの遠赤外線放射機能により着用するだけで血行促進が期待できます。多忙なビジネスシーンのサポートはもちろん、仕事終わりや休日にスポーツを楽しむなどさまざまなシーンに最適。「いつまでも健康でいてほしい」という家族の想いをかたちにするギフトとしておすすめです。

また、年々過酷さを増す酷暑や突然の雨にもスマートに対応できる「晴雨兼用傘」や、細部の質感までこだわり抜いた「本革ベルト」など、実用性とファッション性を兼ね備えた小物も充実。ビジネスシーンに添えるプラスワンの贈り物としてもぴったりのラインナップとなっています。

■ORIHICAで父の日のプレゼント選びのお悩みも解決！

ORIHICAでは、父の日の贈り物として購入いただいた商品には、ギフトラッピングを無料で承っています。また、ビズポロやシャツ、ネクタイ、その他おすすめ小物以外にも、上質なハンカチやビジネスソックスなど、プレゼントに最適なアイテムを多数用意しています。

「今年の父の日は何をプレゼントしよう…」「毎年何を贈ろうか迷ってしまう…」そんな方も、バリエーション豊かなアイテムの中からきっとぴったりの贈り物が見つかるはずです。また、昨年はなかった新しいアイテムとして、今年は「ライフサポート血行促進インナー」なども加わり、ORIHICAの父の日ギフトのラインナップはますます充実しています。

父の日は日頃の感謝を贈り物とともに伝え、家族の絆を改めて実感する大切な日です。皆様のプレゼント選びをORIHICAが全力でサポートいたします。

https://prtimes.jp/a/?f=d11795-1175-89b680e539ad904a377630209248a68e.pdf