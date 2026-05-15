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【連携開始】アライドテレシスのAlliedWare Plus OS搭載製品がインターネットイニシアティブのネットワークマネージメントサービス「IIJマルチプロダクトコントローラサービス」に対応
アライドテレシス株式会社（本社 東京都品川区、代表取締役社長 サチエ オオシマ）は、株式会社インターネットイニシアティブ（本社 東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員 谷脇 康彦、以下、IIJ）の協力のもと、当社製ネットワーク機器がネットワークマネージメントサービス「IIJマルチプロダクトコントローラサービス」と連携可能であることを確認しました。
加えて、本日より同サービスにおいてAlliedWare Plus OSを搭載する当社製ネットワーク機器への対応が開始されたことをお知らせします。
■対応背景
企業・官公庁をはじめとした様々なシーンにおいてデジタルトランスフォーメーション（DX）推進が本格化する中、基幹業務や行政サービスを支えるネットワーク基盤には、高い信頼性と効率的な運用が求められています。一方で、IT人材不足やネットワーク運用業務の属人化は、依然として深刻な課題となっています。
さらに、複数ベンダーのネットワーク機器を導入している環境では、管理・監視・設定作業が煩雑化し、障害発生時の対応や日常的な保守業務が管理者の大きな負担となっています。こうした運用負荷の増大は、DXを担う人的リソースを圧迫し、組織全体のDX推進を停滞させる一因となっています。
そこで、アライドテレシスとIIJは、マルチベンダー環境におけるネットワーク機器の一元管理の実現と、運用の効率化・管理者負担の軽減を目的に、当社製AlliedWare Plus OS搭載のネットワーク機器とIIJの「IIJマルチプロダクトコントローラサービス」との連携を開始しました。
■対応内容
スイッチやルーター、無線LANアクセスポイントなど当社製ネットワーク機器（AlliedWare Plus OS搭載製品）とIIJの「IIJマルチプロダクトコントローラサービス」との連携により、同サービスのGUI上でネットワーク機器の接続状況を可視化できます。加えて、同サービスのプラットフォーム上から、当社のCLI画面およびGUIへアクセスすることが可能になります。
これにより、機器の接続状態を一元的に把握・管理できるようになり、マルチベンダー環境における運用の効率化や管理者負担の軽減に寄与します。
■連携イメージ
■本連携に係る製品の概要
【株式会社インターネットイニシアティブ】
【アライドテレシス株式会社】
＜スイッチ＞
・SwitchBladeシリーズ
環境に応じてインターフェースやモジュールを柔軟に組み合わせることが可能なシャーシ型スイッチです。高密度ポートと大容量通信を実現し、ネットワークコアに最適な機能を搭載。高い可用性・保守性・柔軟性を備えています。
・xシリーズ
高さ1Uの高い可用性・拡張性・豊富な機能を搭載したシリーズです。コアからエッジまで幅広い用途に対応する製品ラインナップを展開し、最新技術にいち早く対応します。
・SE/GS/SHシリーズ
高性能でありながらネットワークエッジ向けに機能を絞った中小規模向けシリーズです。基本機能や安定性を維持しつつ、機能を最適化することで低価格を実現。L2 PlusからLite L3までのラインナップを揃え、充実した基本機能と高いコストパフォーマンスを提供します。
＜UTM／ルーター＞
・ARXシリーズ
多様なアプリケーションやサービスに対応する次世代SD-WANルーターです。10Gの高速通信と豊富なファイアウォールセッション数、多重構造による強力なセキュリティを備え、DPIによるインターネットブレイクアウトにも対応します。
・ARシリーズ
接続性・安全性・可用性に優れたセキュアVPNルーターです。リモートアクセスに最適なVPN接続に対応し、強固なセキュリティエンジンを搭載。幅広いラインナップを展開しています。
＜無線LANアクセスポイント＞
・TQRシリーズ
無線LAN機能とセキュアVPNアクセス・ルーター機能をオールインワンで搭載し、快適で安定性・安全性の高いワイヤレス通信を実現する無線LANアクセスポイントです。
製品の詳細はこちらよりご確認ください。
＜スイッチ＞
https://www.allied-telesis.co.jp/products/switch/
＜UTM／ルーター＞
https://www.allied-telesis.co.jp/products/router/
＜無線LANアクセスポイント＞
https://www.allied-telesis.co.jp/products/wireless/
今後も両社は、当社製ネットワーク機器と「IIJマルチプロダクトコントローラサービス」を中核とした製品・サービスの連携を継続的に強化し、対応機能の拡充や連携範囲の拡大を進めていく方針です。さらに、これらの取り組みを通じて、ネットワーク機器の一元管理や可視化を推進し、運用の効率化や管理者負担の軽減に貢献してまいります。
注）記載されている商品またはサービスの名称等はアライドテレシスホールディングス株式会社、アライドテレシス株式会社およびグループ各社、ならびに第三者や各社の商標または登録商標です。
注）記載されている内容は発表時点の情報です。その後予告なしに変更となる場合があります。また、記載されている計画、目標などはさまざまなリスクおよび不確実な事実により、実際の結果が予測と異なる場合もあります。あらかじめご了承ください。
<< ニュースリリースに対するお問合せ先>>
アライドテレシス株式会社 マーケティングコミュニケーション部
E-mail： pr_mktg@allied-telesis.co.jp
TEL：03-5437-6042 URL：https://www.allied-telesis.co.jp
アライドテレシス株式会社 東京都品川区西五反田7-21-11第2TOCビル
関連リンク
スイッチ製品の詳細はこちらよりご確認ください。
https://www.allied-telesis.co.jp/products/switch/
UTM／ルーター製品の詳細はこちらよりご確認ください。
https://www.allied-telesis.co.jp/products/router/
無線LANアクセスポイント製品の詳細はこちらよりご確認ください。
https://www.allied-telesis.co.jp/products/wireless/
加えて、本日より同サービスにおいてAlliedWare Plus OSを搭載する当社製ネットワーク機器への対応が開始されたことをお知らせします。
■対応背景
企業・官公庁をはじめとした様々なシーンにおいてデジタルトランスフォーメーション（DX）推進が本格化する中、基幹業務や行政サービスを支えるネットワーク基盤には、高い信頼性と効率的な運用が求められています。一方で、IT人材不足やネットワーク運用業務の属人化は、依然として深刻な課題となっています。
さらに、複数ベンダーのネットワーク機器を導入している環境では、管理・監視・設定作業が煩雑化し、障害発生時の対応や日常的な保守業務が管理者の大きな負担となっています。こうした運用負荷の増大は、DXを担う人的リソースを圧迫し、組織全体のDX推進を停滞させる一因となっています。
そこで、アライドテレシスとIIJは、マルチベンダー環境におけるネットワーク機器の一元管理の実現と、運用の効率化・管理者負担の軽減を目的に、当社製AlliedWare Plus OS搭載のネットワーク機器とIIJの「IIJマルチプロダクトコントローラサービス」との連携を開始しました。
■対応内容
スイッチやルーター、無線LANアクセスポイントなど当社製ネットワーク機器（AlliedWare Plus OS搭載製品）とIIJの「IIJマルチプロダクトコントローラサービス」との連携により、同サービスのGUI上でネットワーク機器の接続状況を可視化できます。加えて、同サービスのプラットフォーム上から、当社のCLI画面およびGUIへアクセスすることが可能になります。
これにより、機器の接続状態を一元的に把握・管理できるようになり、マルチベンダー環境における運用の効率化や管理者負担の軽減に寄与します。
■連携イメージ
■本連携に係る製品の概要
【株式会社インターネットイニシアティブ】
・「IIJマルチプロダクトコントローラサービス」
IIJマルチプロダクトコントローラサービスは、IIJの高機能ルーター「SEIL（ザイル）シリーズ」をはじめ、複数メーカーの様々なプロダクトを遠隔から一元的に管理する仕組みを提供するサービスです。初期設定、機器設置、設定変更、監視、管理、運用保守といったネットワーク運用に関する作業を効率化します。
サービスの詳細はこちらよりご覧ください。
https://www.iij.ad.jp/biz/mpc/
IIJマルチプロダクトコントローラサービスは、IIJの高機能ルーター「SEIL（ザイル）シリーズ」をはじめ、複数メーカーの様々なプロダクトを遠隔から一元的に管理する仕組みを提供するサービスです。初期設定、機器設置、設定変更、監視、管理、運用保守といったネットワーク運用に関する作業を効率化します。
サービスの詳細はこちらよりご覧ください。
https://www.iij.ad.jp/biz/mpc/
【アライドテレシス株式会社】
＜スイッチ＞
・SwitchBladeシリーズ
環境に応じてインターフェースやモジュールを柔軟に組み合わせることが可能なシャーシ型スイッチです。高密度ポートと大容量通信を実現し、ネットワークコアに最適な機能を搭載。高い可用性・保守性・柔軟性を備えています。
・xシリーズ
高さ1Uの高い可用性・拡張性・豊富な機能を搭載したシリーズです。コアからエッジまで幅広い用途に対応する製品ラインナップを展開し、最新技術にいち早く対応します。
・SE/GS/SHシリーズ
高性能でありながらネットワークエッジ向けに機能を絞った中小規模向けシリーズです。基本機能や安定性を維持しつつ、機能を最適化することで低価格を実現。L2 PlusからLite L3までのラインナップを揃え、充実した基本機能と高いコストパフォーマンスを提供します。
＜UTM／ルーター＞
・ARXシリーズ
多様なアプリケーションやサービスに対応する次世代SD-WANルーターです。10Gの高速通信と豊富なファイアウォールセッション数、多重構造による強力なセキュリティを備え、DPIによるインターネットブレイクアウトにも対応します。
・ARシリーズ
接続性・安全性・可用性に優れたセキュアVPNルーターです。リモートアクセスに最適なVPN接続に対応し、強固なセキュリティエンジンを搭載。幅広いラインナップを展開しています。
＜無線LANアクセスポイント＞
・TQRシリーズ
無線LAN機能とセキュアVPNアクセス・ルーター機能をオールインワンで搭載し、快適で安定性・安全性の高いワイヤレス通信を実現する無線LANアクセスポイントです。
製品の詳細はこちらよりご確認ください。
＜スイッチ＞
https://www.allied-telesis.co.jp/products/switch/
＜UTM／ルーター＞
https://www.allied-telesis.co.jp/products/router/
＜無線LANアクセスポイント＞
https://www.allied-telesis.co.jp/products/wireless/
今後も両社は、当社製ネットワーク機器と「IIJマルチプロダクトコントローラサービス」を中核とした製品・サービスの連携を継続的に強化し、対応機能の拡充や連携範囲の拡大を進めていく方針です。さらに、これらの取り組みを通じて、ネットワーク機器の一元管理や可視化を推進し、運用の効率化や管理者負担の軽減に貢献してまいります。
注）記載されている商品またはサービスの名称等はアライドテレシスホールディングス株式会社、アライドテレシス株式会社およびグループ各社、ならびに第三者や各社の商標または登録商標です。
注）記載されている内容は発表時点の情報です。その後予告なしに変更となる場合があります。また、記載されている計画、目標などはさまざまなリスクおよび不確実な事実により、実際の結果が予測と異なる場合もあります。あらかじめご了承ください。
<< ニュースリリースに対するお問合せ先>>
アライドテレシス株式会社 マーケティングコミュニケーション部
E-mail： pr_mktg@allied-telesis.co.jp
TEL：03-5437-6042 URL：https://www.allied-telesis.co.jp
アライドテレシス株式会社 東京都品川区西五反田7-21-11第2TOCビル
関連リンク
スイッチ製品の詳細はこちらよりご確認ください。
https://www.allied-telesis.co.jp/products/switch/
UTM／ルーター製品の詳細はこちらよりご確認ください。
https://www.allied-telesis.co.jp/products/router/
無線LANアクセスポイント製品の詳細はこちらよりご確認ください。
https://www.allied-telesis.co.jp/products/wireless/