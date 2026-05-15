【連携開始】アライドテレシスのAlliedWare Plus OS搭載製品がインターネットイニシアティブのネットワークマネージメントサービス「IIJマルチプロダクトコントローラサービス」に対応

・「IIJマルチプロダクトコントローラサービス」IIJマルチプロダクトコントローラサービスは、IIJの高機能ルーター「SEIL（ザイル）シリーズ」をはじめ、複数メーカーの様々なプロダクトを遠隔から一元的に管理する仕組みを提供するサービスです。初期設定、機器設置、設定変更、監視、管理、運用保守といったネットワーク運用に関する作業を効率化します。サービスの詳細はこちらよりご覧ください。