株式会社ベリタス(本社：東京都港区、代表取締役：山崎 新)は、シンガポールのスキンケアブランド「RE:ERTH(リ・アース)」( https://reerth.com/ )の日焼け止め美容液「Radiance Defense(ラディアンス・ディフェンス)」を日本国内において医療機関専売品として、5月15日(金)より展開を開始いたします。





日焼け止め「美容液」Radiance Defense(ラディアンス・ディフェンス)





本製品は、美容皮膚科・皮膚科・美容外科・形成外科・歯科医院等、医療機関向けの販売サポート体制を備えたスキンケア発想の次世代UVプロテクターです。









■製品概要

製品名 ：Radiance Defense(ラディアンス・ディフェンス)

展開開始日：5月15日(金)

内容量 ：50ml

販売価格 ：6,500円(税込)

分類 ：日焼け止め美容液

販売形態 ：医療機関専売(医療機関及びクリニック運営オンラインサイト)

製造 ：日本





顔、デコルテ、ボディに









■特徴

過酷な日差しや、現代の肌を取りまくさまざまな環境ダメージ。

「ラディアンス・ディフェンス」は、その一つひとつを跳ね返すだけでなく、肌が本来持つ健やかさを引き出す、美容液発想の次世代UVプロテクターです。

50mlという贅沢な容量で、顔からデコルテまで。未来の肌を、今、この瞬間から守り抜きます。





(1)5層プロテクション処方

1.UVA 2.UVB 3.近赤外線 4.ブルーライト 5.DAMPs(メージ関連分子)など紫外線をはじめとする環境要因から肌のうるおいと輝きを守ります。

国内最高レベルの防御力(SPF50+/PA++++)。





(2)美容液レベルのスキンケア成分を配合

ビルベリー葉エキス、イザヨイバラ果実エキス、カルノシンなど、美容液レベルのスキンケア成分を配合。日中の紫外線や乾燥により失われがちな肌の透明感とうるおいを守り、みずみずしい輝きをサポートします。





(3)軽やかな塗り心地

肌へのやさしさと機能性を追求。塗った途端になじむ軽やかなテクスチャーは、白浮きすることなく肌を均一に整え、化粧下地としても極めて上質な仕上がりを叶えます。





持ち運びしやすい容器









■ブランド背景

RE:ERTH( https://reerth.com/ )は、シンガポールを拠点とするスキンケアブランドで、複数の雑誌でアワードを受賞しています。厳選された植物由来原料と最新の科学を融合した商品設計を特徴とし、高感度で美容意識の高い女性たちから支持を集めています。









■医療機関向けサポート

導入を検討される医療機関様向けに、以下の支援をご提供しています。

・医療従事者向け研修資料

・説明会・勉強会の実施(オンライン／対面)

・ディスプレイ、テスターの提供









■導入メリット

・送料無料

・発注数量の縛りなし

・少量から導入可能な体制









■会社概要

会社名 ： 株式会社ベリタス

所在地 ： 東京都港区芝2-29-14 一星芝公園ビルティング4階

代表者 ： 代表取締役 山崎 新

設立 ： 1992年(平成4年)7月10日

事業内容： 医療機器製造販売、化粧品・健康食品の製造販売

URL ： https://veritasnet.jp/