長野の樹木8種の香りを“嗅ぎ比べ”。茅野駅前に「森の香りのティスティングブース」が誕生

株式会社ヤソ

八ヶ岳の麓・長野県茅野市を拠点に、日本の森の香りを暮らしに届けるフレグランスブランド「yaso」（株式会社ヤソ 代表取締役：石橋鉄志） は、2026年4月25日（土）、ブランド初となるフラッグシップショップをJR茅野駅直結の駅前ビル「ベルビア」1階にオープンいたしました。

本ショップでは、八ヶ岳周辺で採取・蒸留した8種の樹木を基調としたオリジナルの香りを実際に嗅ぎ比べられるほか、ブランドの全商品ラインナップを一堂に体験いただくことができます。

■店舗でできること - yasoの香りを“試して、選んで、持ち帰る”

長野県の天然精油を活かしたプロダクトを展開。自社で開発した水蒸気蒸留設備で樹木精油の抽出を行う。

「yaso」は長野県茅野市を拠点に、林業の現場で発生する間伐材や未利用資源から天然精油を抽出し、フレグランスやスキンケア製品を展開するフォレストフレグランスブランドです。



本ショップでは、yasoの全ラインナップのテスターをお試しいただいた上で、購入が可能。

スキンケアライン 「yaso apothecary」、フレグランスライン 「yaso fragrance」、樹木のお茶 「八十茶シリーズ」 のレギュラーラインに加え、期間限定商品やアーカイブ商品も取りそろえ、ブランドのものづくりを余すことなく体験できる場となっています。

オンラインでは伝わりきらない香りや質感、使い心地を、実際に手に取りながら確かめていただけるのが、フラッグシップショップならではの魅力です。

■自分だけのオリジナル香水をオーダーできる月に一回のイベント「フレグランスバー」

香りを嗅ぎ比べることができるテイスティングブースレギュラー商品から期間限定商品まで、全ラインナップが並ぶ。

月に一回の調香家/蒸留家在店日には、植物の水蒸気蒸留の見学と自分だけのオリジナルフレグランスを制作できる「フレグランスバー」イベントを開催。

yasoのパフューマーが自社蒸留の精油をはじめとした100種類ほどの精油の中から、一人ひとりに合ったオリジナルフレグランスを調香。バーでカクテルを頼むようにその場で自分だけの香水をオーダーできます。

■八ヶ岳地域の樹木8種から生まれた、直営店限定フレグランス。

月一回のイベントでは、自社蒸留精油を中心とした100種類程度の精油からオリジナルの香水をブレンドできる。ルームスプレーから濃度の高い香水まで、好きな仕様にカスタマイズできる。

ショップ内には、八ヶ岳地域の樹木から抽出した香りを体験できる「森の香りのテイスティングブース」を設置。モミ、アカマツ、シラビソなど、長野県産の樹木8種それぞれの個性を活かした直営店限定フレグランスを、実際に嗅ぎ比べながら選ぶことができます。

フレグランスは各樹木の特徴的な香気成分に着目し開発。通常のルームスプレーより高濃度に設計することで、まるで森の中にいるような奥行きのある香りを楽しめます。

■ 姉妹ブランドの「EMMA’s FOOD&GROCERY茅野駅前店」内に併設

八ヶ岳の樹木精油を活用した、直営店限定のオリジナルフレグランスを試香・購入できる。八ヶ岳地域は標高差による植生の違いから豊富な樹種が見られる。

本ショップは、姉妹ブランドである「EMMA’s」の国内2号店となる「EMMA’s FOOD&GROCERY 茅野駅前店」内に併設しています。

「EMMA’s FOOD&GROCERY 茅野駅前店」は、“この街で暮らす人々の日々の食卓をたのしくすること“、そして“茅野を訪れた方にこだわりのおみやげ探しを楽しんでいただくこと“をテーマに、地域の魅力を届けるグロッサリー＆ライフスタイルショップで、茅野駅前の駅前ビル「ベルビア」1階の「8Peaks living※」内に、同じく4月25日にオープンしました。

※8Peaks living は、市民×ビジネス×観光がゆるやかに交差する公共的拠点として整備が進められているプロジェクトです。駅直結というアクセスの優位性を活かし、地域内外の企業・事業者・プレイヤーが交わる環境を創出し、単なる施設運営にとどまらず、新たな事業や協業が生まれる土壌を育てることを目指しています。運営は株式会社ワクワクするベルビアが担っています。

店舗概要

店舗名：yaso フラッグシップショップ

所在地：長野県茅野市ちの3502番地1 ベルビア1階 EMMA’s FOOD&GROCERY 茅野駅前店内

オープン日：2026年4月25日（土）

営業時間：10:00-18:00

定休日：木曜日

展開内容：yaso全ラインナップ販売、全商品テスター設置、期間限定商品・直営店限定フレグランス販売

Instagram：

yaso

https://www.instagram.com/yaso_forest?igsh=MWU0aTAydWQ3M3NrcQ%3D%3D&utm_source=qr(https://www.instagram.com/yaso_forest?igsh=MWU0aTAydWQ3M3NrcQ%3D%3D&utm_source=qr)

EMMA’s FOOD&GROCERY 茅野駅前店

https://www.instagram.com/emma_chino.sta/



会社概要

社名：株式会社ヤソ

所在地：〒391-0031 長野県茅野市宮川11051-1

代表者：代表取締役 石橋鉄志

事業内容：

・森林資源を用いた商品企画/開発

・ブランド構築（ブランディング）に係る、イメージ、商品開発、店舗展開、広報戦略等の企画立案、デザイン業務

・エリアマネジメントに関する業務 等

WEB：https://yaso.jp/(https://shop.yaso.jp/)



【本件に関するお問い合わせ】

株式会社ヤソ

担当：猿渡凜太郎

Email：press@yaso.jp