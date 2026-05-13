84歳の現役職人が世界基準の「PFAS規制」に挑む。高級ダウンのボリュームを復活させる『ダウン専用サプリメント洗浄』を本格始動。

モリモトクリーニング

1973年創業、熟練職人の手仕上げにこだわる『モリクリ』（運営：モリモトクリーニング、所在地：大阪府摂津市、代表：守本武司）は、世界的に規制が進む有害物質「PFAS（有機フッ素化合物）」を使用しない最新の撥水加工と、ダウンの羽毛に栄養を与える専用サプリメント洗剤を導入いたしました。

高級ブランドダウンやスキー・スノーボードウェアを対象とした本サービスは、宅配専用サイト（https://morikuri.jp/）を通じて、日本全国どこからでも依頼が可能です。

【リリースのポイント】

1. 84歳の現役職人が守る「一着入魂」の技術

創業から50年以上、国家資格を持つ84歳の現役クリーニング師を筆頭に、熟練の職人チームが一点一点、衣類の状態を見極めて「手仕上げ」を行います。効率優先の機械洗いでは不可能な、素材に合わせた「貸切シンクでの単品洗い」により、モンクレールやカナダグースといったハイブランドダウンの繊細な生地と構造を守り抜きます。

2. 「洗う」から「蘇らせる」へ。ダウン専用サプリメント洗剤の導入

長年の着用で萎んでしまったダウンを、独自の「栄養補給型洗浄」で蘇生させます。羽毛の油分を補い、フィルパワー（膨らむ力）を最大化させることで、新品時のような保温力と軽さを取り戻します。

3. スキー・スノボウェアにも対応。次世代の「PFASフリー撥水加工」

現在、環境や健康への影響から世界中で規制が進んでいる「PFAS」。モリクリでは、いち早くPFASを一切含まない環境配慮型の最新撥水技術を導入しました。過酷な雪山で使用されるスキー・スノーボードウェアの撥水機能を、環境負荷を抑えつつプロの技術で回復させます。

4. 距離をゼロにする「宅配クリーニング」という解決策

「近くに信頼できる店がない」という全国のハイブランド・スポーツウェア愛好家の声に応え、スマホで完結する宅配システムを構築。重いダウンや嵩張るウェアを店に持ち込む手間を排除し、全国どこからでも職人と直接LINEで相談しながら、最高峰のメンテナンスが受けられます。

【代表者メッセージ：代表 守本武司】

「84歳になる父を含め、私たちの職人チームには『良いものを長く着てほしい』という想いがあります。最新の環境規制に対応しながら、失われた機能を職人の手で取り戻す。この宅配サービスを通じて、日本中のお客様の大切な一着に、もう一度息を吹き込みたいと考えています。」

【会社概要】

名称： モリモトクリーニング（サービス名：モリクリ）

代表者： 守本 武司

所在地： 大阪府摂津市鳥飼下3-14-12

創業： 1973年

公式サイト：https://www.morimotocleaning.com / https://morikuri.jp/

事業内容： 高級ダウン、帽子、ブランド衣類・スポーツウェア専門の宅配クリーニング