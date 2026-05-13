新緑の穂坂自然公園で心身をリフレッシュ！5月はピラティス＆トレランイベントを開催

韮崎市

山梨県韮崎市の「穂坂自然公園」では、新緑が最も美しい5月、市民の皆様の健康増進と地域活性化を目的としたイベントを開催いたします。

音楽に合わせたピラティスで心身を整える「kokoroピラティスエクササイズ」と、地元韮崎出身のトップランナー清宮ゆかりさんを講師に迎えた「トレランイベント」を実施。豊かな自然を活かしたアクティビティを通じ、運動の楽しさと穂坂の魅力を発信します。

詳しくはこちら

https://www.instagram.com/hosakasizenkouen/

■ 「kokoroピラティスエクササイズ」

初心者の方でも安心して参加できる、バレエの動きを取り入れたピラティス講座です。音楽に合わせた簡単なダンスエクササイズを通じて、美しい所作や姿勢づくりを目指します。

日時：5月16日（土） 10：00～11：30

講師：飯島心 先生（@studioasahi(https://www.instagram.com/studioasahi/)）

服装・持ち物：動きやすい服装、水分、ヨガマット（レンタル200円）

定員：10名

参加費：1,000円

■ 「清宮ゆかりさんと楽しくトレラン！」

韮崎市出身で、数々の大会で実績を残す清宮ゆかりさんを招いたスペシャルイベントです。前半のトークショーでは100マイルやフルマラソンへの挑戦といった貴重な体験談を、後半は公園内のコースを実際に走り、自然の心地よさを共有します。

日時：5月31日（日） 9：30～12：00

服装・持ち物：動きやすい服装、運動靴、タオル、水分

定員：30名

参加費：500円

■ 「ホサカ24耐」

5月9日（土）から10日（日）にかけては、韮崎サンライズトレーニング主催の「ホサカ24耐」が開催されます。プロトレイルランナー山本健一氏が企画する、24時間走り続けるという韮崎の「奇祭」とも呼ばれる過酷かつエネルギッシュなイベントで、公園内が熱い声援に包まれます。

■ 施設・お申し込み概要

場所：韮崎市穂坂自然公園（〒407-0172山梨県穂坂町三ツ澤3507-1）

受付方法：電話またはメールにて予約受付（イベント名・氏名・住所・連絡先を明記）

電話番号：0551-37-4362（受付時間 9：00～17：00 ※月曜休館）

メール：hosaka.n.park@gmail.com

【問い合わせ】

韮崎市穂坂自然公園

電話：0551-37-4362

開館時間：9:00～17:00（月曜休館 ※祝日の場合は翌火曜）

■ 韮崎市の魅力を紹介｜本坊酒造株式会社 マルス穂坂ワイナリー

「芳醇な味わいと優雅な薫りのハーモニー」を追求するマルス穂坂ワイナリーは、山梨の豊かな風土をボトルに詰め込んだ、世界基準のワインに出会える場所です！茅ヶ岳山麓の自社畑「穂坂日之城農場」で大切に育てられた高品質なぶどうから生まれる一杯は、まさに大地の恵みそのもの。美しいブドウ畑の風景に包まれながら、五感を満たす贅沢な大人の休日を過ごしてみませんか？

【詳細情報】

住所：〒407-0172 韮崎市穂坂町上今井8-1

電話番号：0551-45-8511

営業時間：9:00～16:30定休日12/29～1/3（臨時休業あり）

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https://www.nirasaki-kankou.jp/syukuhaku_onsen_tokusanbutsu_osyokujidokoro/omiyage/wainari/6585.html