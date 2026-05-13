Arent、スペイン現地法人が欧州有数の建設DX展示会「Digital Construction Week」に初出展

株式会社Arent

株式会社Arent（本社：東京都港区、代表取締役：鴨林広軌、東証グロース：5254）は、スペインに設立した現地法人Arent Software S.A.が、2026年6月にイギリス・ロンドンで開催される建設業界向け展示会「Digital Construction Week」に初出展することをお知らせいたします。



本イベントは、BIM、AI、自動化、データ活用など、建設業界向けのデジタル技術や建設DXに特化した欧州有数の展示会・カンファレンスです。建設・設計・エンジニアリング分野の実務者や技術者が世界各国から集まり、建設DXの最新事例や実務活用に向けた取り組みについて議論が行われます。

Arentは、BIM自動化およびAI活用による設計業務の効率化に強みを持ち、国内外のプロジェクトで培った知見をもとに、実務に即したDXソリューションを提供してきました。会場ブースでは、BIM自動化およびAI活用による設計支援の実践事例に加え、BIM活用を支援するソリューションのデモンストレーションを紹介いたします。

出展の背景と目的

Arentは、「暗黙知を民主化する」をミッションに掲げ、建設業界における設計業務の高度化およびDXを推進しております。グループ会社製品であるプラント配管設計自動化3D CADソフトウェア「PlantStream(R)」は、国内外30社以上のエンジニアリング企業およびプラントオーナーに採用されています。



こうしたグローバルでの需要拡大を背景に、当社は米国ヒューストンおよびスペイン・マドリードに現地法人を設立し、欧米市場での展開を進めております。



今年4月の「BIM World Paris」、5月の「EUBIM 2026」に続き、今回が2026年における3回目の欧州イベント出展となります。継続的な海外展示・発信を通じて、欧州市場における認知拡大および現地企業との接点創出を進めております。



本展示を通じて、欧州をはじめとする海外市場に向けて当社の技術力およびソリューションの有効性を発信するとともに、グローバルにおけるBIM活用および建設DXのさらなる普及と事業拡大を目指してまいります。

出展概要

株式会社Arentについて

- 展示会名：Digital Construction Week会期：2026年6月3日（水）～6月4日（木）（現地時間）会場：ExceL London（イギリス・ロンドン）- ブース番号：D670- 展示内容：- - BIM、AI活用促進製品のデモンストレーション- - DX推進に関する業務課題のご相談- - 詳細ページ：https://divcommanual.com/dcw/exhibitor-listing/arent/- イベントサイト：https://www.digitalconstructionweek.com/

「暗黙知を民主化する」をミッションに、建設業界のDXを推進する企業です。

クライアント企業と共に課題解決に取り組む「DX事業」と、自社SaaSを展開する「プロダクト事業」の二軸で事業を展開しています。

BIMを誰でも直感的に扱えるように設計されたRevit向けプラグイン群「LightningBIM」シリーズをはじめ、近年はM&Aを通じてM&Aを通じて6社・7製品シリーズをグループに加えるなど、建設業界が抱える構造的な課題をテクノロジーの力で解決しています。

【会社概要】

会社名 ：株式会社Ａｒｅｎｔ

所在地 ：東京都港区浜松町2-7-19 KDX浜松町ビル3階

代表者 ：代表取締役社長 鴨林広軌

設立 ：2012年7月2日

資本金 ：12億87百万（2026年1月23日時点）

事業内容 ：DXコンサルティング及び新規事業創出、自社プロダクトの開発・販売

コーポレートサイト：https://arent.co.jp/

問合せ先 ：info@arent3d.com