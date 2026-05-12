Antec、強化ガラスパネル搭載 冷却型ミドルタワーケース「P6 Neo ARGB」発売
株式会社リンクスインターナショナル(本社：東京都千代田区、代表取締役：川島義之）は、最大で240 mmのラジエータ2台同時搭載にも対応、120 mmARGBファンを4基標準搭載したATXマザーボード対応の冷却型ミドルタワーPCケースAntec P6 Neo ARGBを2026年5月16日より、全国の家電量販店、PCパーツ専門店、各種EC販売店にて発売いたします。
◆P6 Neo ARGB
P6 Neo ARGBは、120 mmARGBファンを4基標準搭載したATXマザーボード対応の冷却型ミドルタワーPCケースです。最大120 mmファンを8基搭載することができ、左側の強化ガラスパネルは表面にネジ穴を設けないツールフリーデザインでフロントはメッシュパネルを採用しIOポートをサイドに搭載することで美観と冷却性を両立します。最大で240 mmのラジエータの2台同時搭載にも対応し、拡張カードは長さ325 mm、CPUクーラーは高さ175 mmまで搭載できる幅広いスペースを確保しています。ケース右側にはSSD専用ベイを2台、HDD、SSD併用ベイを2/1台搭載可能です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349073/images/bodyimage1】
◆P6 Neo ARGB 製品特徴
・最大240 mmサイズのラジエータ搭載に対応
ケーストップ、フロントに240 mmラジエータ搭載に対応し、多数のコンポーネントを効果的に冷却する設計をサポートします。
・GPUを直接冷却する120 mmファンをPSUシュラウドに搭載可能
PSUシュラウドに120 mmファンが2基搭載でき、メッシュ式のボトム部と右サイドパネルを通じて、GPUなどの拡張カードをダイレクトに冷却可能です。
・メンテナンス性、清掃性を高めるダストフィルター
ケースのトップ、ボトムには簡単に脱着できるダストフィルターを備えているため、簡単にメンテナンスや掃除ができるようになっています。
・便利なケースフロントアクセス機能
ケースフロントトップには、日常的に使う電源スイッチ、LEDコントロールスイッチ、USB 3.0×2、Type-C 3.2 Gen2(10Gbps)×1 、オーディオ in/outを備えています。
【発売詳細】
◆型番
P6 Neo ARGB
◆発売日
2026年5月16日
◆推奨価格(税込)
オープン価格
◆製品情報ページ
https://www.links.co.jp/item/antec-p6-neo-argb/
◆高解像度
https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2026/05/Antec-P6-Neo-ARGB.zip
※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。
報道関係のお問い合わせ先：
株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 西田
TEL：03-5812-6149 FAX：03-5812-5821
東京都千代田区外神田6-15-11 日東ビル2階
URL: http://www.links.co.jp
E-mail: pr@links.co.jp
購入のお問い合わせ先：
株式会社リンクスインターナショナル 営業部
TEL：03-5812-5820 FAX：03-5812-5821
東京都千代田区外神田6-15-11 日東ビル2階
URL: http://www.links.co.jp
E-mail: sales@links.co.jp
配信元企業：株式会社リンクスインターナショナル
◆P6 Neo ARGB
P6 Neo ARGBは、120 mmARGBファンを4基標準搭載したATXマザーボード対応の冷却型ミドルタワーPCケースです。最大120 mmファンを8基搭載することができ、左側の強化ガラスパネルは表面にネジ穴を設けないツールフリーデザインでフロントはメッシュパネルを採用しIOポートをサイドに搭載することで美観と冷却性を両立します。最大で240 mmのラジエータの2台同時搭載にも対応し、拡張カードは長さ325 mm、CPUクーラーは高さ175 mmまで搭載できる幅広いスペースを確保しています。ケース右側にはSSD専用ベイを2台、HDD、SSD併用ベイを2/1台搭載可能です。
◆P6 Neo ARGB 製品特徴
・最大240 mmサイズのラジエータ搭載に対応
ケーストップ、フロントに240 mmラジエータ搭載に対応し、多数のコンポーネントを効果的に冷却する設計をサポートします。
・GPUを直接冷却する120 mmファンをPSUシュラウドに搭載可能
PSUシュラウドに120 mmファンが2基搭載でき、メッシュ式のボトム部と右サイドパネルを通じて、GPUなどの拡張カードをダイレクトに冷却可能です。
・メンテナンス性、清掃性を高めるダストフィルター
ケースのトップ、ボトムには簡単に脱着できるダストフィルターを備えているため、簡単にメンテナンスや掃除ができるようになっています。
・便利なケースフロントアクセス機能
ケースフロントトップには、日常的に使う電源スイッチ、LEDコントロールスイッチ、USB 3.0×2、Type-C 3.2 Gen2(10Gbps)×1 、オーディオ in/outを備えています。
【発売詳細】
◆型番
P6 Neo ARGB
◆発売日
2026年5月16日
◆推奨価格(税込)
オープン価格
◆製品情報ページ
https://www.links.co.jp/item/antec-p6-neo-argb/
◆高解像度
https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2026/05/Antec-P6-Neo-ARGB.zip
※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。
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